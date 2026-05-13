Πάτρα- Ελένη Μπεχλιούλη για τις 17χρονες: «Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Ένα παιδί 17 χρονών δεν θα έπρεπε να χάνει τον ύπνο του για το κόστος μιας σχολής ή ενός μεταπτυχιακού»

Δύο κοπέλες, 17 χρονών, παιδικές φίλες. Μια Τρίτη μεσημέρι στην Ηλιούπολη. Και μια πτώση από τον έκτο όροφο που άφησε πίσω της ερωτήματα που δύσκολα βρίσκουν απάντηση.

Η μία δεν τα κατάφερε. Η άλλη μάχεται ακόμα στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κοινωνία κοιτά, σαστισμένη, και ψάχνει να βρει τι πήγε στραβά. Τι κάνουμε λάθος, και τι μπορούμε ακόμα να αλλάξουμε;

Το τραγικό περιστατικό, ξαναφέρνει στην επιφάνεια αυτό που πολλοί γνωρίζουν αλλά λίγοι επιλέγουν να αντιμετωπίσουν. Η ψυχική υγεία των εφήβων βρίσκεται σε κρίση, και το σύστημα γύρω τους συχνά δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επιδεινώνει την κατάσταση.

Η Ελένη Μπεχλιούλη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πάτρας, μιλώντας στο thebest.gr αναφέρει: «Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία και ο καθένας φέρει το μερίδιο της ευθύνης του. Παιδιά στα 17 τους καλούνται να επιλέξουν σχολή, αλλά ταυτόχρονα να σκέφτονται ήδη μεταπτυχιακά και εργασιακό μέλλον».

Και συνεχίζει: «Ένα παιδί 17 χρονών δεν θα έπρεπε να χάνει τον ύπνο του για το κόστος μιας σχολής ή ενός μεταπτυχιακού. Σε αυτή την ηλικία, αυτό που έχει ανάγκη να ακούει είναι ότι η ζωή μόλις αρχίζει, όλοι βρίσκουν το δρόμο τους και κανείς δεν πάει χαμένος».

Επίσης, επισημαίνει τις χρόνιες ελλείψεις σε ψυχολογική υποστήριξη εντός των σχολείων, λέγοντας ότι η παρουσία ειδικών «μια φορά την εβδομάδα δεν επαρκεί και δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά». Και αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης: «Όλοι εμείς συνδιαμορφώνουμε αυτή την κοινωνία. Κι εκεί που έπρεπε να βάζουμε πρώτα την ψυχική υγεία των παιδιών, βάλαμε την επιτυχία».

Η έγκαιρη αναγνώριση των σημαδιών κινδύνου, η ουσιαστική στήριξη από οικογένεια και σχολείο, και η πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια, παραμένουν τα βασικά εργαλεία πρόληψης. Εργαλεία που, ωστόσο, λείπουν ή υποχρηματοδοτούνται συστηματικά. «Στην Ελλάδα, η επαγγελματική επιτυχία έχει ταυτιστεί με την επίδοση στις Πανελλήνιες. Όταν αυτές οι εξετάσεις φορτώνονται και με τα όνειρα και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης οικογένειας, ο έφηβος καταλήγει να κουβαλά βάρος που δεν του αναλογεί. Το ίδιο το σύστημα είναι λανθασμένο», καταλήγει η κ. Μπεχλιούλη.

** Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 10306. Τα κύρια τηλέφωνα επικοινωνίας για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι το 1056 (Εθνική Γραμμή SOS) για άμεση βοήθεια και το 116000 για εξαφανισμένα παιδιά. Επίσης, λειτουργεί και η γραμμή 11040.