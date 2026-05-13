To Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧΕΠΑΝ στο 3ο Φεστιβάλ «Ελιά & Ελαιόλαδο - Η Διατροφική μας Αξία»

Πραγματοποιήθηκε το 3ο Φεστιβάλ Δράσεων «Ελιά & Ελαιόλαδο - Η Διατροφική μας Αξία» στη Χαλανδρίτσα Ερυμάνθου, με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της ΑΧΕΠΑΝ και εκπροσώπων της επιστημονικής και παραγωγικής κοινότητας.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Φεστιβάλ Δράσεων «Ελιά & Ελαιόλαδο - Η Διατροφική μας Αξία», την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στον Πολυχώρο Γουρδούπη στη Χαλανδρίτσα Ερυμάνθου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, παραγωγών και φορέων της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧΕΠΑΝ συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του φεστιβάλ, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία για την πιστοποίηση του Αχαϊκού Ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, μια στρατηγική προσπάθεια που υλοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συνεργασία παραγωγών, επιστημονικών φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προοπτικές του αχαϊκού ελαιολάδου, την ανάγκη δημιουργίας ισχυρής ταυτότητας για το προϊόν, καθώς και τη σημασία της πιστοποίησης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής.

Ως ομιλητής συμμετείχε ο Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πιστοποίηση του Αχαϊκού Ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και τη συμβολή της πρωτοβουλίας στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την οικονομία της Αχαΐας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Φοίβος Καρακίτσος και ο πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης Βασίλης Δημόπουλος, οι οποίοι προχώρησαν σε βραβεύσεις ομιλητών και συμμετεχόντων για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συλλογικής συμμετοχής των παραγωγών και των επαγγελματιών του κλάδου, ώστε το Αχαϊκό Ελαιόλαδο να αποκτήσει την αναγνώριση και την υπεραξία που του αξίζει στις ελληνικές και διεθνείς αγορές.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧΕΠΑΝ συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα κάθε προσπάθεια που συνδέει την αγροτική παραγωγή, την ποιότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού και σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου για την Αχαΐα.