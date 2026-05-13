Πρύτανης Παν. Πατρών: Απαράδεκτα τα επεισόδια στα ΑΕΙ- Έκκληση για κοινή πολιτική και θεσμική αντιμετώπιση της βίας

Τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ήρθαν να θέσουν για ακόμη μια φορά το ερώτημα, πόσο ασφαλής είναι ο χώρος που παράγει τη γνώση;

Τα επεισόδια αυτά συμπίπτουν με την ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών, αλλά και με την αθωωτική απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση διαπόμπευσης του πρώην πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη.

Με αφορμή το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, μιλάει στο thebest.gr: «Πρώτα απ' όλα να κάνω δύο διαπιστώσεις. Προφανώς είναι και απαράδεκτα και καταδικαστέα, αλλά δεν πρέπει να παραμείνουμε εκεί. Πρέπει όλοι μας, με πρώτους τους Πρυτάνεις, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, για αυτό που γίνεται και δυσφημείται το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Πρότεινε μάλιστα άμεσες κινήσεις σε πολιτικό επίπεδο: «Ο συνάδελφός μου, ο κ. Γιάννης Χατζηγεωργίου, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ζήτησε το προεδρείο Συνόδου Πρυτάνεων, να ζητήσει μία συνάντηση υψηλού επίπεδου με την κυβέρνηση. Εγώ θα συμπλήρωνα και με τα πολιτικά κόμματα και να γινόταν και στη Βουλή μία προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, γιατί η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται και πρέπει το πολιτικό σύστημα, όλο, να πάρει μια θέση για αυτά που συμβαίνουν».

Για τον χαρακτήρα των επεισοδίων, ο κ. Μπούρας, τονίζει: «Οι εποχές που τα πανεπιστήμια ήταν ένα μέρος αναπαραγωγής κομματικών στελεχών πρέπει να τελειώσει. Γιατί ζούμε πια στον 21ο αιώνα, μπορούν να λειτουργούν, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, αλλά αυτό δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση με τη βία. Τα χθεσινά επεισόδια τα εκλαμβάνω και ως μια βεντέτα μεταξύ δύο παρατάξεων. Και πρέπει και εμείς να κινηθούμε με βάση το πειθαρχικό δίκαιο που υπάρχει στο πανεπιστήμιο αλλά και η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές να κάνουν τα δέοντα».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρθηκε και στην αθώωση των κατηγορούμενων στην υπόθεση Μπουραντώνη: «Με λύπη μου διαπίστωσα ότι χθες το δικαστήριο που εξέταζε εδώ και πέντε, αθώωσε τους τρεις, που είχαν παραπεμφθεί και οι οποίοι από ό,τι αποδείχθηκε δεν ήταν αυτοί που είχαν κάνει τα αίσχη στον πρώην Αντιπρύτανη τον κ. Μπουραντώνη και τωρινό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και δεν κρίνω την δικαιοσύνη. Μπορεί, δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, με πλήρη δημοκρατία, να μπαίνει στο γραφείο ενός πρύτανη και να τον ξεφτιλίζει και να μην τιμωρείται κανένας. Αυτό που λέω είναι ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία και παραπέμφθηκαν, αδυναμία του συστήματος να εντοπίσει τους δράστες μιας καταδικαστέας επίθεσης».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, υπενθυμίζοντας τι διακυβεύεται: «Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας, οι Πρυτάνεις, η αστυνομία, η πολιτεία, η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, η δικαιοσύνη, να δουν το πρόβλημα. Αναγνωρίζω, ότι φαινόμενα βίας υπάρχουν και στην κοινωνία, τα οποία, προφανώς, μεταφέρονται και στα πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια όμως παράγουν τους ανθρώπους που αύριο θα διοικήσουν τη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα βίας. Δεν κάνει καλό σε κανέναν και όσοι νομίζουν ότι τέτοια φαινόμενα τους βοηθούν, κάνουν λάθος».