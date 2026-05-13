Η Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Πατρών & Δυτικής Ελλάδας για τις δημόσιες τοποθετήσεις για το λιμάνι της Πάτρας και τις επενδυτικές προοπτικές

Τη θέση της για τις δημόσιες τοποθετήσεις για το λιμάνι της Πάτρας και τις επενδυτικές προοπτικές εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Πατρών & Δυτικής Ελλάδας.

Σε αυτή αναφέρει:



"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ναυτικών Πρακτόρων Πατρών και Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την έντονη ανησυχία του και την ξεκάθαρη διαφωνία του με πρόσφατες δημόσιες

δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων, κ. Κώστα Πελετίδη, αναφορικά με τις επενδυτικές προοπτικές στο λιμάνι της Πάτρας. Δηλώσεις που εκπέμπουν αποτρεπτικά μηνύματα προς

δυνητικούς επενδυτές δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αναπτυξιακής προοπτικής για την πόλη.



Το λιμάνι της Πάτρας δεν αποτελεί πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης, αλλά βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Οι

σχεδιαζόμενες επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη μαρίνας mega yachts και η ενίσχυση των υποδομών υποδοχής κρουαζιέρας στον βόρειο λιμένα, συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για

την αναβάθμιση της περιοχής, την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστικό και τεκμηριωμένο διάλογο γύρω από κρίσιμα έργα υποδομής — όπως το Master Plan του λιμένα και η σιδηροδρομική σύνδεση — είναι σήμερα

πιο επιτακτική από ποτέ. Η ανάπτυξη της πόλης προϋποθέτει συνθέσεις, ρεαλισμό και στρατηγική προσέγγιση, με σεβασμό τόσο στον δημόσιο χαρακτήρα των ελεύθερων

χώρων όσο και στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία.



Καλούμε τη δημοτική αρχή να συμβάλει εποικοδομητικά σε έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο, μακριά από αφορισμούς και διχαστικές λογικές, που δεν ανταποκρίνονται στις

σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Η Πάτρα δεν έχει περιθώρια να χάσει αναπτυξιακές ευκαιρίες, χρηματοδοτικά εργαλεία και στρατηγικές επενδύσεις που μπορούν να

ενισχύσουν τη θέση της στον εθνικό και διεθνή χάρτη.



Η Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Πατρών και Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να υποστηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη νομιμότητα, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια

της περιοχής, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και το μέλλον της πόλης.