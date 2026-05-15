Δημήτρης Μάντζος στο Travel West Forum 2026: Το μέλλον του τουρισμού δεν θα κριθεί από τους αριθμούς, αλλά από τις επιλογές μας

Για το μοντέλο που πρέπει να επικρατήσει στον τουρισμό τα επόμενα χρόνια μίλησε στο πλαίσιο του Travel West Forum 2026 ο Βουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Δημήτρης Μάντζος.

Η τοποθέτηση του κου Μάντζου

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση του τρίτου Travel West Forum, ως ουσιαστικού σημείο διαλόγου για το μέλλον του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα.

Η περιοχή μας διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: σπάνιο φυσικό πλούτο, σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, ισχυρή ιστορική ταυτότητα και ανθρώπους με δημιουργικότητα και φιλοξενία. Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι πώς αυτά τα πλεονεκτήματα θα μετατραπούν σε ένα βιώσιμο και σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα δημιουργεί ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και θα ενισχύει την εξωστρέφεια της Δυτικής Ελλάδας

Είναι πραγματικά σημαντικό να συζητήσουμε όχι απλώς την πορεία του τουρισμού, αλλά το ίδιο του το μέλλον.

Προφανώς, ο ελληνικός τουρισμός είναι ισχυρός. Είναι όμως και ανθεκτικός; Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να διατηρούμε επιφυλάξεις. Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διαρκώς αυξανόμενες αφίξεις. Όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Καθώς οι ίδιες οι αντοχές των προορισμών δοκιμάζονται.

Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί το αύριο.

Ίσως λοιπόν έχει έρθει η στιγμή να μετατοπίσουμε τη συζήτηση. Όχι από την ανάπτυξη, αλλά από το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότεροι επισκέπτες.

· Είναι το πώς η τουριστική δραστηριότητα μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος για τον τόπο.

· Σε εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες,

· σε βιώσιμες θέσεις εργασίας,

· σε μια ανάπτυξη που αντέχει στον χρόνο.

Και εδώ έρχεται η έννοια της βιωσιμότητας, που δεν είναι ένα απλό σύνθημα αλλά πολιτική επιλογή.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό όταν δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών μας. Όταν δεν υπάρχουν κανόνες ή όταν αυτοί δεν εφαρμόζονται με συνέπεια. Γιατί τελικά, η βιωσιμότητα κρίνεται στην πράξη και όχι στις διακηρύξεις.

Και κάπου εδώ συναντάμε την έννοια της ανθεκτικότητας.

Οι προορισμοί μας σήμερα βρίσκονται σε διαρκή πίεση. Η κλιματική κρίση δεν είναι μια θεωρητική απειλή· είναι ήδη εδώ. Εκδηλώνεται μέσα από ακραία καιρικά φαινόμενα, λειψυδρία, πυρκαγιές, αλλά και μέσα από την υπερεκμετάλλευση των υποδομών. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον που απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις.

Την ίδια στιγμή, οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν το πραγματικό βάρος της τουριστικής δραστηριότητας.

· Την πίεση στα δίκτυα ύδρευσης,

· τη διαχείριση των απορριμμάτων,

· τις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές και πολιτική προστασία.

Οι προορισμοί παράγουν έσοδα, αλλά δεν ενισχύονται επαρκώς για να αντέξουν την ίδια τους την ανάπτυξη.

Χρειάζονται:

· επενδύσεις σε υποδομές, σύγχρονες μεταφορές -με έμφαση και ατον σιδηρόδρομο

· ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, σύνδεση του τουρισμού με την τοπική αγροτική παραγωγή

· στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, με καινοτομία και ψηφιακά εργελεία

· διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Με εναλλακτικές μορφές τουρισμού: πολιτιστικό, γαστρονομικό, συνεδριακό, θρησκευτικό, αθλητικό.

Κι όλα αυτά θέλουν αποκέντρωση του σχεδιασμού -περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης- και φυσικά πόρους.

Να το πούμε καθαρά:

Οι πόροι που παράγονται από τον τουρισμό πρέπει να επιστρέφουν στους προορισμούς.

Ανταποδοτικά. Όχι οριζόντια.

Με βάση:

· τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής

· την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας,

· τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Γιατί η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να είναι θεωρητική· πρέπει να είναι μετρήσιμη και ορατή.

Η ανθεκτικότητα και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα του τουρισμού, είναι ένα σύνολο επιλογών.

Είναι η ικανότητα ενός προορισμού να αντέχει, να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται.

Επομένως, κατά τη δική μας άποψη έχουμε μόνο μία επιλογή: να μην αρκεστούμε σε ένα μοντέλο που πιέζει τους προορισμούς μέχρι τα όριά τους αλλά να προχωρήσουμε σε μια πιο ώριμη, ισορροπημένη προσέγγιση που θα ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, θα σέβεται το περιβάλλον και θα δημιουργεί πραγματική αξία.

Θα κρατά τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους, θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Γιατί το μέλλον του τουρισμού δεν θα κριθεί από τους αριθμούς, αλλά από τις επιλογές μας.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και είμαι βέβαιος ότι τα συμπεράσματά του θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.