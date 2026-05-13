Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε η Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου, με επίκεντρο ζητήματα αγροτικών υποδομών, αποζημιώσεων και ενισχύσεων για τον πρωτογενή τομέα της Αχαΐας.



Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Κατά προτεραιότητα συζητήθηκε το έργο της ενίσχυσης των αρδευτικών δυνατοτήτων του φράγματος Πηνειού, για τη διασφάλιση επαρκούς υδροδότησης στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας, μίας περιοχής με έντονη αγροτική δραστηριότητα και αυξημένες ανάγκες σε υδάτινους πόρους. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, με τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστου Δήμα, προκειμένου να συντονιστούν τα επόμενα βήματα για την επιτάχυνση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο μοντέλο λειτουργίας με την ΑΑΔΕ, συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται για ένα διαφανές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών πληρωμών και ενισχύσεων. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι οι απαραίτητοι έλεγχοι να προχωρούν με συνέπεια και οι πληρωμές να πραγματοποιούνται έγκαιρα, γρήγορα και με ασφάλεια προς τους πραγματικούς δικαιούχους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη επίσπευσης της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν.

Καταγράφηκαν επίσης οι εκκρεμότητες που αφορούν στις επιδοτήσεις των οικολογικών σχημάτων, αλλά και η προώθηση των προγραμμάτων για τους νέους αγρότες, ώστε να δοθούν έγκαιρα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης και ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα.

Σε δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου σημειώνει, μεταξύ άλλων:

«Η Αχαΐα διαθέτει ισχυρή παραγωγική δυναμική και έναν πρωτογενή τομέα με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε τις συντονισμένες παρεμβάσεις και τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε κρίσιμα ζητήματα, από τις αγροτικές υποδομές και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων μέχρι τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις και τα προγράμματα στήριξης, να προχωρούν ταχύτερα. Προτεραιότητά μας είναι να διαμορφώνονται οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους της παραγωγής να εργάζονται με ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».