Πάτρα: Ξεκινούν οι εργασίες στην Πλαζ- «Έτοιμη στα τέλη της επόμενης εβδομάδας»- Χαλίκι από Κανελλοπούλου έως κολυμβητήριο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης των παραλιών του Δήμου Πατρέων ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, με τις υπηρεσίες του Δήμου να προχωρούν σταδιακά από τις περιφερειακές περιοχές προς το κέντρο, ώστε οι ακτές να παραδοθούν ασφαλείς και προσβάσιμες στους πολίτες.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Δημήτρης Δημησιάνος, υπεύθυνος για τις παραλίες και τις διαβρώσεις, «η Πλαζ είναι η τελευταία που θα ξεκινήσουμε εργασίες», εξηγώντας ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε Ροδινή, Ψαθόπυργο, Άγιο Βασίλειο, Καστελλόκαμπο, Μποζαΐτικα και Καμίνια. Όπως σημειώνει, «δεν μπορούμε να πάμε πρώτα στο κέντρο της Πάτρας και μετά να απομακρυνόμαστε στις παραλίες έξω από την πόλη», γι’ αυτό και τα συνεργεία ακολούθησαν συγκεκριμένη σειρά παρεμβάσεων.

Ο κ. Δημησιάνος τονίζει ότι η Πλαζ απαιτεί «μια ιδιαίτερη περιποίηση», γι’ αυτό και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα βρίσκονται στον χώρο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις καμπίνες, τις καμπίνες και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα και μέχρι το τέλος της επόμενης η Πλαζ θα είναι έτοιμη για το κοινό.

Όπως εξηγεί, «αρχικά θα στρώσουμε την παραλία με αμμοχάλικο και θα καθαριστεί ο χώρος, ενώ στη συνέχεια θα τοποθετηθούν ομπρέλες, καμπίνες - αποδυτήρια και παγκάκια. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας σε όλη την περιοχή της Πλαζ, ώστε να διαμορφωθεί ένα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον για τους λουόμενους».

Επισημαίνει επίσης ότι, «εφόσον δοθεί η απαραίτητη έγκριση, ο Δήμος σχεδιάζει να προχωρήσει σε ρίψη χαλικιού από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι τη στροφή στο φανάρι, μπροστά από το κολυμβητήριο της Αγυιάς». Όπως αναφέρει, η παρέμβαση αυτή μπορεί να δημιουργήσει «μια ωραία παραλία», η οποία θα διατηρηθεί για δύο έως δυόμισι χρόνια.

Παράλληλα, σημειώνει ότι εξετάζεται και η τοποθέτηση κορυνών για την προστασία των λουόμενων, καθώς πολλοί οδηγοί επιχειρούν να κινηθούν με τα αυτοκίνητά τους ακόμη και κοντά στη θάλασσα, δημιουργώντας κινδύνους για τους πολίτες.

Όπως υπογραμμίζει, «θα πέσει όλος ο στόλος του δυναμικού του Δήμου Πατρέων ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες με το επιθυμητό αποτέλεσμα», ενώ διευκρινίζει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον συνολικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Τέλος, εκφράζει την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος Μαΐου οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί και οι παραλίες θα είναι πλήρως προσβάσιμες και έτοιμες για το κοινό.