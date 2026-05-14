Χανταϊός: Πόσο ασφαλή είναι τα κρουζιερόπλοια - Από το πλοίο καραντίνα Diamond Princess στο Hondius

Η υγιεινή των κρουαζιερόπλοιων ενδέχεται να τεθεί υπό εξονυχιστικό έλεγχο μετά το ξέσπασμα του χανταϊού σε ένα πλοίο που ειδικεύεται στους πόλους, οι ειδικοί της ταξιδιωτικής βιομηχανίας ωστόσο υπογραμμίζουν ότι τέτοια φαινόμενα αποτελούν σπάνιες εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα για τον κλάδο της κρουαζιέρας.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλοίο MV Hondius της Oceanwide Expeditions , το οποίο ξεκίνησε ένα απομακρυσμένο ταξίδι από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήριο την 1η Απριλίου, μεταφέροντας 147 επιβάτες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συνολικά 11 κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο και εννέα επιβεβαιώθηκαν ως στέλεχος των Άνδεων.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ είτε την Κυριακή 17 είτε τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Κατά την άφιξη, όλο το πλήρωμα θα αποβιβαστεί και θα ακολουθήσει τις διαδικασίες καραντίνας που ορίζονται από τις ολλανδικές αρχές. Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες για το πώς «χτυπήθηκαν» τα κρουαζιερόπλοια από την πανδημία του κορονοϊού, αν και αυτή η περίπτωση είναι πολύ πιο σπάνια.

Μια δήλωση από την ομάδα του κλάδου, το Expedition Cruise Network, ανέφερε ότι τα πλοία υπόκεινται σε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. «Οι σκέψεις μας είναι με τους επιβάτες, το πλήρωμα και τις οικογένειες που επηρεάστηκαν. Ως μέλος του Δικτύου Κρουαζιέρας Expedition, η Oceanwide Expeditions έχει την πλήρη υποστήριξή μας καθώς διαχειρίζεται αυτήν την κατάσταση» ανέφερε.

Μπορεί να κολλήσει κανείς χανταϊό σε κρουαζιέρα;

Παρά την έντονη κάλυψη στα Μέσα Ενημέρωσης, τα κρούσματα χανταϊού είναι σπάνια. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν άλλες γνωστές περιπτώσεις παρουσίας του σε μια κρουαζιέρα, επομένως οι επιβάτες δεν πρέπει να αποθαρρύνονται.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο ή τα περιττώματά τους, ιδιαίτερα όταν το υλικό διαταράσσεται και μεταδίδεται μέσω του αέρα, γεγονός που ενέχει κίνδυνο εισπνοής. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι, αν και ασυνήθιστο, οι χανταϊοί μπορεί να εξαπλωθούν μεταξύ των ανθρώπων.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η επιδημία ξεκίνησε επί του πλοίου ή μέσω εκδρομής, αλλά το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε βρίσκεται συνήθως σε μέρη της Νότιας Αμερικής, ιδιαίτερα στην Αργεντινή και τη Χιλή. Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από την Ουσουάια της Αργεντινής. Οι επιβάτες έχουν επισκεφτεί απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπως η Ανταρκτική, η Νότια Γεωργία, το Νησί Νάιτινγκεϊλ, το Τριστάν ντα Κούνια, η Αγία Ελένη και το Νησί της Αναλήψεως κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Εκπρόσωπος του βιομηχανικού φορέα, της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων (CLIA), δήλωσε: «Η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας διατηρεί ολοκληρωμένα πρωτόκολλα υγείας, υγιεινής και ιατρικής, σχεδιασμένα για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των επιβατών και του πληρώματος, και οι εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA υποχρεούνται να τηρούν πολιτικές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις κανονιστικές απαιτήσεις».

Πόσο συχνός είναι ο νοροϊός ;

Ενώ δεν υπάρχουν γνωστά κρούσματα χανταϊού σε άλλες εταιρείες κρουαζιέρας, τα γαστρικά παράσιτα και ο νοροϊός είναι πιο συνηθισμένα προβλήματα. Ο νοροϊός είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα, η οποία οδηγεί σε έμετο, διάρροια, ναυτία και στομαχικό πόνο.

Στις ΗΠΑ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) κατέγραψαν 23 κρούσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια το 2025. Αυτά τα στοιχεία καλύπτουν μόνο πλοία που επισκέπτονται αμερικανικά λιμάνια, επομένως οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα πολύ υψηλότεροι. Αλλά με 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως παγκοσμίως, ο κίνδυνος να αρρωστήσει κανείς εν πλω είναι ελάχιστος.

Στην πραγματικότητα, δεδομένα από το CDC υποδηλώνουν ότι οι επιβάτες είναι πιο πιθανό να αρρωστήσουν στην ξηρά. Τα περιστατικά γαστρεντερικών προβλημάτων είναι μία στις 5.500 στη θάλασσα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου το 1% όλων των κρουσμάτων.

Πόσο εύκολα νοσεί κανείς σε κρουαζιέρα;

Με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε περιορισμένο χώρο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να αρρωστήσουν σε μια κρουαζιέρα. Αυτή η αντίληψη επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν τα κρούσματα κορονοϊού κλιμακώθηκαν μεταξύ εκατοντάδων επιβατών του Diamond Princess και το πλοίο κατέληξε σε καραντίνα στην Ιαπωνία για δύο εβδομάδες.

Υπήρξαν επίσης αρνητικές απεικονίσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε προγράμματα όπως το ντοκιμαντέρ The Last Cruise του HBO. Παρά την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, τα δεδομένα του CDC υποδηλώνουν ότι οι πιο συνηθισμένες τοποθεσίες για γαστρεντερικές παθήσεις είναι στην πραγματικότητα οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ακολουθούμενες από εστιατόρια ή εκδηλώσεις με τροφοδοσία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Ο Nicky Kelvin, αρχισυντάκτης του ιστότοπου ταξιδιωτικών συμβουλών The Points Guy , δήλωσε: «Οι επιβάτες δεν είναι πολύ πιθανό να αρρωστήσουν από αιτίες που σχετίζονται με την υγιεινή σε μια κρουαζιέρα λόγω των υψηλών προτύπων καθαριότητας, καθώς και των αυστηρών ελέγχων που εφαρμόζονται από το 1970». «Οι ανησυχίες σχετικά με τον νοροϊό στις κρουαζιέρες οφείλονται στο γεγονός ότι τα πλοία υποχρεούνται να αναφέρουν όλα τα κρούσματα νοροϊού στις αρχές, σε σύγκριση με τα σχολεία ή τα γηροκομεία όπου ο νοροϊός είναι ανεξέλεγκτος αλλά δεν απαιτούνται αναφορές».

Πόσο καθαρά είναι τα κρουαζιερόπλοια;

Οι εταιρείες κρουαζιέρας ακολουθούν τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς του ΠΟΥ και το Πρόγραμμα Απολύμανσης Σκαφών (VSP) του CDC. Μεταξύ των απαιτήσεων είναι η υποχρέωση των επιβατών να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια υγείας πριν από την επιβίβαση. Οι κανονισμοί απαιτούν από τα κρουαζιερόπλοια να παρέχουν στις λιμενικές αρχές δηλώσεις υγείας που αναφέρουν λεπτομερώς τις ασθένειες των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο πριν από τον ελλιμενισμό.

Κάθε κρουαζιερόπλοιο υποβάλλεται σε πολλαπλές επιθεωρήσεις κάθε χρόνο – προαναγγελθείσες και απροειδοποίητες – για την υποστήριξη της εφαρμογής αυστηρών περιβαλλοντικών και ασφαλιστικών κανονισμών. Σύμφωνα με το VSP, τα πλοία πρέπει να συγκεντρώσουν 86 από τους 100 βαθμούς για να περάσουν, οι οποίοι καλύπτουν την καθαριότητα χώρων όπως καμπίνες, μαγειρεία και τραπεζαρίες, πισίνες και παιδικές λέσχες.

Για να συμμορφωθούν με αυτό, τα κρουαζιερόπλοια καθαρίζονται τακτικά, με το πλήρωμα να απολυμαίνει τακτικά επιφάνειες όπως τραπέζια, κιγκλιδώματα, λαβές θυρών και βρύσες. Υπενθυμίζεται στους επιβάτες κρουαζιέρας να πλένουν τα χέρια τους όταν εισέρχονται στον μπουφέ και στα εστιατόρια, ενώ απολυμαντικά χεριών είναι άμεσα διαθέσιμα σε δημόσιους χώρους.

Τα μέλη της CLIA ακολουθούν επίσης οδηγίες που ορίζουν ότι τα πλοία πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εξειδικευμένο ιατρικό επαγγελματία μόνιμα διαθέσιμο για επισκέψεις σε ιατρικά κέντρα ή «επισκέψεις κατ' οίκον» σε καμπίνες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CLIA, Άντι Χάρμερ, δήλωσε: «Η προτεραιότητα της βιομηχανίας κρουαζιέρας είναι η υγεία και η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των κοινοτήτων που επισκεπτόμαστε». «Χάρη στα ισχυρά και αυστηρά πρωτόκολλα που έχουν θεσπίσει οι εταιρείες κρουαζιέρας, η κρουαζιέρα είναι μια από τις ασφαλέστερες μορφές ταξιδιού. Από πρακτικές καθαρισμού που συχνά είναι απαράμιλλες σε άλλα περιβάλλοντα έως τους ελέγχους επιβατών, οι εταιρείες κρουαζιέρας λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα για να διατηρούν τους επισκέπτες τους υγιείς.»

Τι συμβαίνει όταν υπάρχει έξαρση σε κρουαζιέρα;

Εάν ένας επιβάτης προσβληθεί από νοροϊό ή άλλες μεταδοτικές ασθένειες, συνήθως μπαίνει σε καραντίνα στην καμπίνα του για να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας. Η Τζένι Φίλντινγκ, η οποία διαχειρίζεται το ιστολόγιο Cruise Mummy , πρόσθεσε ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα εάν υπάρξει έξαρση.

Είπε: «Το έχω βιώσει αυτό σε περίπου 10% των κρουαζιέρων μου . Όταν συμβαίνει, πράγματα όπως οι αλατιέρες και οι πιπεριέρες εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από ατομικά φακελάκια.» «Δεν θα σας επιτρέπεται να σερβίρετε τα δικά σας ποτά στον μπουφέ. Τα μέλη του πληρώματος θα το κάνουν για εσάς. Θα δείτε επίσης το πλήρωμα με κουβάδες απολυμαντικού, να τρίβει κάθε επιφάνεια μεταξύ των επισκεπτών. Εάν αρρωστήσετε, θα σας δοθεί εντολή να μείνετε στην καμπίνα σας μέχρι να είστε χωρίς συμπτώματα για 24 ώρες - και μην ανησυχείτε, η υπηρεσία δωματίου είναι δωρεάν.»

Για την πρόληψη ασθενειών, συμβουλεύει να αποφεύγετε να αγγίζετε κιγκλιδώματα εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο και να πατάτε κουμπιά ανελκυστήρα με τις αρθρώσεις των δακτύλων σας. Είπε: «Μικρά πράγματα σαν κι αυτό βοηθούν στη μείωση του κινδύνου να κολλήσεις οτιδήποτε.»

«Μετά την πανδημία, τα νέα κρουαζιερόπλοια έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τα επιπλέον μέτρα υγιεινής. Κάθε εστιατόριο διαθέτει πλέον νιπτήρες πλυσίματος χεριών στην είσοδο. Πολλές εταιρείες κρουαζιέρας εγκαταλείπουν επίσης τους μπουφέδες self service, με τα μέλη του πληρώματος να σερβίρουν φαγητό.»

«Όταν πρωτοεμφανίστηκε η Covid, η ιδέα ότι οι άνθρωποι μένουν κολλημένοι σε πλοία έγινε πρωτοσέλιδο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να αρρωστήσεις σε κρουαζιερόπλοιο. Δεν έχω μείνει ποτέ σε ξενοδοχείο ή δεν έχω φάει σε εστιατόριο όπου κάποιος διασφαλίζει ότι κάθε άτομο έχει καθαρά χέρια πριν μπει. Σε κρουαζιερόπλοιο, αυτή είναι απλώς η συνήθης πρακτική.»

