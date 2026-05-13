5ο podcast Πολιτισμού: «Δρόμοι της Λιμνοθάλασσας», από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην δημοσίευση του πέμπτου podcast Πολιτισμού με τίτλο «Δρόμοι της Λιμνοθάλασσας».

Με αφορμή τις εορτές Εξόδου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 2026, παρουσιάστηκε το έργο «Δρόμοι της Λιμνοθάλασσας, το οποίο αποτελεί μέρος του ψηφιακού έργου «Πολιτιστική διαδρομή γύρω από την περιοχή λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού με χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών», το οποίο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζει:

Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η Δρ. Έφη Σαράντη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, η οποία εξήγησε τις ψηφιακές και τις φυσικές διαδρομές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης γύρω από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου- Αιτωλικού. Οι διαδρομές μπορούν να υλοποιηθούν με ποικίλους τρόπους: πεζοπορία, ποδήλατο, βάρκα, αυτοκίνητο και καλύπτουν διαφορετικές θεματικές, όπως μουσεία, εκθεσιακούς και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μονές, φύση και εκπαίδευση , καθώς και στοιχεία πολιτιστικής παράδοσης και άυλης πολιτιστική κληρονομιάς.

Το πέμπτο podcast, με τίτλο «Δρόμοι της Λιμνοθάλασσας» έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι Olympian Land στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vM-ES_z6zvs και αποτελεί μέρος συνολικά έξι διαδικτυακών ηχοεκπομπών (podcasts) πολιτιστικού περιεχομένου με τον τίτλο «Podcasts Πολιτισμού», δράση την οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι ηχοεκπομπές καλύπτουν θεματολογία που αφορά τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, την τοπική ιστορία και τα τοπόσημα, καθώς και σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, δήλωσε: «Ο πολιτισμός αποτελεί την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη κάθε τόπου. Η ανάδειξη και η στήριξή του είναι πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τα Podcasts Πολιτισμού αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά μέσα για να φέρουμε την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση με δυναμική εξωστρέφειας, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Περιφέρειάς μας, εντός και εκτός των γεωγραφικών της ορίων».

Τα Podcasts Πολιτισμού είναι διαθέσιμα στο κανάλι Olympian Land στο YouTube, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Olympian Land και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.