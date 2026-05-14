Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων - Πόσες θέσεις διεκδικούν οι υποψήφιοι

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στις Πανελλήνιες εξετάεις 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα ανέλθει σε 68.788. Υπολογίζεται ότι φέτος συνολικά θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες περί τους 90.000 υποψηφίους.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι η αριθμ. Φ.253.1/58085/A5/12-05-2026 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027», έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ.