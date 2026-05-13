Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το Ocean Link ανοικτά της Αστυπάλαιας – Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας»

Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Ocean Link το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

Το πλοίο Ocean Link, είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω όταν δέχθηκε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκική τορπιλάκατο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία.Οι Τούρκοι μάλιστα ζήτησαν από το πλοίο Ocean Link να αποχωρήσει.

Στην περιοχή έπλεε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη και με σήμα της στο τουρκικό σκάφος ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας του αλλά εντός ελληνικής δικαιοδοσίας αναφέρει το newsit.gr. Έτσι αποτράπηκε η περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του.

Σημειώνεται ότι το Ocean Linκ είχε ξεκινήσει τις υποθαλάσσιες έρευνες με βάση NAVTEX και επίσης είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο του έργου «SEA-SPINE: High Speed Submarine Backbone for islands in the Aegean Sea».