Στην Πάτρα το Σάββατο 16 Μαΐου ο Στέφανος Κασσελάκης

Το Σάββατο 16 Μαΐου, η πόλη της Πάτρας θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο του κόμματος Δημοκρατών ΠΚ , Στέφανου Κασσελάκη, στο πλαίσιο περιοδείας του για την άμεση επαφή με τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τα προβλήματα της περιοχής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου διαμορφώνεται ως εξής:

** 10:30 -Άφιξη στην πόλη της Πάτρας

** 11:00 – Άφιξη στο Δημαρχείο της πόλης και πραγματοποίηση θεσμικής συνάντησης με τον Δήμαρχο, κ. Κώστα Πελετίδη.

**12:00 – Επίσκεψη στο Ίδρυμα "Κιβωτός Αγάπης- Γαλήνη Αναπήρων Παιδιών ".

Συνάντηση με την πρόεδρο.

**13:00 – Περιοδεία στην κεντρική αγορά της πόλης, όπου ο Πρόεδρος θα συνομιλήσει με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και κατοίκους.

**15:00 – Συνάντηση του Προέδρου με μέλη και φίλους, στο Cafe Hemingway.

Δηλώσεις στον ίδιο χώρο σε δημοσιογράφους.