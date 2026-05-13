Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Παρέδωσε εξοπλισμό στην Πυροσβεστική

Συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.
Εξοπλισμό στην Πυροσβεστική παρέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας παραδόθηκαν είδη ατομικής προστασίας, ελαστικά οχημάτων και σύστημα επέκτασης εμβέλειας κεραιών.
Αναλυτικά ο κ. Φαρμάκης τονίζει:
"Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε αυτούς που μας προστατεύουν καθημερινά! Με ένα στοχευμένο πρόγραμμα θωρακίζουμε τα Σώματα Ασφαλείας της Δυτικής Ελλάδας με σύγχρονο εξοπλισμό.
Σήμερα στη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας παραδώσαμε είδη ατομικής προστασίας, ελαστικά οχημάτων και σύστημα επέκτασης εμβέλειας κεραιών. Έχουν προηγηθεί προμήθειες σε εξοπλισμό για την ενίσχυση της 6η ΕΜΟΔΕ και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.
Η ασφάλεια των πολιτών για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα".
