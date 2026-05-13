Ανδρέας Κατσανιώτης: Συμμετοχή στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ στη Ρώμη

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Κατσανιώτη αναφέρει τα εξής:

Στις κοινές εργασίες της Ειδικής Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (GSM), της Πολιτικής Επιτροπής (PC) και της Υποεπιτροπής για τις Εταιρικές Σχέσεις του ΝΑΤΟ (PCNP) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ, που πραγματοποιούνται στη Ρώμη, συμμετείχε με την ελληνική αποστολή ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Υποσαχάρια Αφρική, οι προκλήσεις για τη θαλάσσια ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και του πολιτικού διαλόγου του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Μεσογείου και του Κόλπου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στη νότια γειτονιά του ΝΑΤΟ και στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και συνεργασίας.

«Η Ελλάδα οφείλει να παραμένει ενεργός και αξιόπιστος συνομιλητής στις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι προκλήσεις που αναδύονται στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και στην Υποσαχάρια Αφρική απαιτούν συντονισμό, ισχυρές συμμαχίες και διαρκή πολιτικό διάλογο. Στο πλαίσιο των εργασιών της NATO Parliamentary Assembly, η ελληνική συμμετοχή συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της ειρήνης, της συλλογικής ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.



