Η 12η Biennale νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), υποστηρίζοντας έμπρακτα τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική διοργανώνει τη 12η Biennale νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων με πρόσφατα έργα τους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2026.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα, υλοποιημένα και μη υλοποιημένα έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από την πενταμελή κριτική επιτροπή του ομώνυμου διαγωνισμού. Πάνω από 40 προπλάσματα έχουν συγκεντρωθεί για τους σκοπούς της έκθεσης που περιλαμβάνει σχέδια, φωτογραφίες, 3D renderings και αναλυτικά κείμενα για κάθε έργο που διακρίθηκε. Αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης αποτελούν τα βίντεο των αρχιτεκτόνων που μιλούν για τον ρόλο της αρχιτεκτονικής σήμερα, όπως αυτή αναδύεται μέσα από την πρότασή τους. Την έκθεση επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (TAM ΠΠ), Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος.

Η πενταμελής επιτροπή που αξιολόγησε τα έργα και θα μιλήσει γι΄αυτά την ημέρα των εγκαινίων, αποτελείται από τους:

Σταύρο Γυφτόπουλο Ι Καθηγητή ΕΜΠ, Αντιπρόεδρο ΕΙΑ

Γεωργία Δασκαλάκη Ι Αρχιτέκτονα, DP architects

Δήμητρα Κατσώτα Ι Καθηγήτρια TAM ΠΠ

Λεωνίδα Παπαλαμπρόπουλο Ι Επίκουρο καθηγητή TAM ΠΠ

Βαγγέλη Στυλιανίδη Ι Αρχιτέκτονα, Μέλος ΔΣ ΕΙΑ

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Η έκθεση υποστηρίζεται οικονομικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαΐας.

Η έκδοση της 12ης Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Το βιβλίο που εκδίδεται στο πλαίσιο της έκθεσης περιέχει το σύνολο των προτάσεων που διακρίθηκαν, καθώς και τις υπόλοιπες συμμετοχές, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ελληνική αρχιτεκτονική παραγωγή. Περιλαμβάνει τα κείμενα της πενταμελούς κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού και των επιμελητών της έκθεσης, καθώς και τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα όλων των αρχιτεκτόνων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη καταγραφή.

Σχετικά με τον θεσμό

Η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι ένας καταξιωμένος θεσμός που καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1995 από το ΕΙΑ και έκτοτε επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα έως σήμερα. Αφορά Έλληνες αρχιτέκτονες ηλικίας έως και 45 ετών. Στόχος των εκδηλώσεων της Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.

Είσοδος ελεύθερη

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 38-40, Τ.Κ. 26442

Τ: 2613616100, 2613616177