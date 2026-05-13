Πάτρα: Σοβαρός κίνδυνος για μαθητές και πεζούς από ετοιμόρροπο κτίριο δίπλα σε σχολεία- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Σοβαρός κίνδυνος για μαθητές και πεζούς από ετοιμόρροπο κτίριο δίπλα σε σχολεία

Έντονη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση εγκαταλελειμμένου και εμφανώς ετοιμόρροπου κτιρίου στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Βύρωνος, στην Πάτρα.

Η εικόνα του ακινήτου μαρτυρά προχωρημένη φθορά, με αποσαθρωμένους σοβάδες και εμφανή διάβρωση στα μπαλκόνια, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς φόβους για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ανεπαρκής προστασία που έχει τοποθετηθεί περιμετρικά του χώρου. Στη θέση μιας ουσιαστικής και ασφαλούς περίφραξης, υπάρχουν μόνο πλαστικές κορδέλες, πολλές από τις οποίες είναι σκισμένες και πεσμένες στο πεζοδρόμιο, χωρίς να αποτρέπουν την πρόσβαση κοντά στο επικίνδυνο σημείο.

Η ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της μικρής απόστασης του κτιρίου από το 3ο και το 7ο Γυμνάσιο Πατρών. Καθημερινά, μαθητές και γονείς περνούν από το συγκεκριμένο σημείο, ενώ η κατάσταση της πρόχειρης σήμανσης δεν προσφέρει την παραμικρή αίσθηση ασφάλειας.

Η τοποθέτηση κατάλληλης περίφραξης και η άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση ή ασφαλή στήριξη των επικίνδυνων στοιχείων του κτιρίου θεωρούνται πλέον απαραίτητες.

