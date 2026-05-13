Νεκρός 26χρονος μοτοσικλετιστής στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη Χαλκιδική, με θύμα 26χρονο μοτοσικλετιστή.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 20.35, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών.
