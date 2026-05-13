Από ποιο δωμάτιο πρέπει να ξεκινάς πάντα το καθάρισμα

Ο σωστός καθαρισμός του σπιτιού γίνεται πιο εύκολος και αποτελεσματικός όταν ακολουθείς μια σταθερή σειρά δωματίων και οργανωμένο τρόπο δουλειάς.



Οι περισσότεροι έχουν μια ρουτίνα καθαριότητας χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Και όταν λέμε ρουτίνα, εννοούμε ότι ακολουθούν την ίδια σειρά καθαρισμού των δωματίων κάθε εβδομάδα. Αν δεν ανήκεις σε όσους έχουν αναπτύξει ένα «σύστημα», ίσως αναρωτιέσαι αν υπάρχει πράγματι το «ιδανικό» σημείο από όπου πρέπει να ξεκινήσεις.

Σύμφωνα με ειδικό στην καθαριότητα, υπάρχει - και μάλιστα ένα συγκεκριμένο δωμάτιο από το οποίο πρέπει να αρχίζεις.

Ποιο δωμάτιο πρέπει να καθαρίζεις πρώτο;

Σύμφωνα με την επαγγελματία στον χώρο της καθαριότητας Isabella Flores, η κουζίνα είναι το δωμάτιο από το οποίο πρέπει πάντα να ξεκινάς το καθάρισμα.

«Έχω καθαρίσει εκατοντάδες σπίτια και η κουζίνα είναι ο χώρος που βλέπω τη μεγαλύτερη διαφορά όταν καθαρίζεται πρώτη, τόσο πρακτικά όσο και από πλευράς υγιεινής και ψυχολογίας», αναφέρει.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι πρόκειται για τον πιο απαιτητικό χώρο. Υπάρχουν περισσότερες επιφάνειες προς καθαρισμό από οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο, ενώ χρειάζεται αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων όπως λίπη, υπολείμματα τροφών και καθαρισμός συσκευών. Παράλληλα, στην κουζίνα ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης είναι μεγαλύτερος, άρα η υγιεινή παίζει κρίσιμο ρόλο.

Η Flores επισημαίνει επίσης ότι η έναρξη από την κουζίνα βοηθά ψυχολογικά: δημιουργεί αίσθηση επιτυχίας από την αρχή και δίνει ώθηση για να συνεχίσεις τον καθαρισμό του υπόλοιπου σπιτιού. Όπως λέει, μόλις καθαρίσει η κουζίνα, «ολόκληρο το σπίτι φαίνεται διαφορετικό, ακόμη κι αν δεν έχεις αγγίξει τίποτα άλλο».

Η σωστή σειρά καθαρισμού

Αφού ολοκληρωθεί η κουζίνα, η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι το μπάνιο. Καθαρίζεται σχετικά γρήγορα και ενισχύει το αίσθημα ολοκλήρωσης, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εικόνα υγιεινής του σπιτιού - ειδικά πριν από επισκέψεις.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι χώροι διαβίωσης:

σαλόνι

υπνοδωμάτια

Το σαλόνι προηγείται, καθώς είναι χώρος υψηλής χρήσης. Εκεί έχουμε διάφορες δουλειές: τακτοποίηση αντικειμένων, δίπλωμα κουβερτών, ξεσκόνισμα και τέλος σκούπισμα.

Ανεξάρτητα από τη σειρά των δωματίων, υπάρχει ένας βασικός κανόνας: καθαρίζουμε πάντα από πάνω προς τα κάτω, αφήνοντας τα πατώματα για το τέλος ώστε να μαζευτούν τα υπολείμματα που πέφτουν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

Συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφεύγεις

Μην πηδάς από δωμάτιο σε δωμάτιο - ολοκλήρωσε πλήρως έναν χώρο πριν προχωρήσεις στον επόμενο.

Μην αγνοείς τη σωστή σειρά (πάντα από πάνω προς τα κάτω).

Μην παραλείπεις χώρους με μεγάλη καθημερινή χρήση, όπως είσοδο ή χολ, ακόμη κι αν δεν ανήκουν στους βασικούς χώρους.

Tips για να γίνει ο καθαρισμός πιο εύκολος

Συγκέντρωσε από πριν όλα τα καθαριστικά και εργαλεία, ώστε να μη διακόπτεται ο ρυθμός σου.

Χρησιμοποίησε checklist, για να θυμάσαι τι έχεις ολοκληρώσει και να διατηρείς το κίνητρο.

Καθόρισε τι είδους καθάρισμα χρειάζεται το σπίτι: δεν απαιτείται κάθε εβδομάδα βαθύς καθαρισμός - μερικές φορές αρκεί ένα γρήγορο φρεσκάρισμα, ειδικά πριν από επισκέψεις.



Πηγή: Southern Living