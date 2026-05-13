Πάτρα:Σε εξέλιξη πορεία στο κέντρο στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ-ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πορεία στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, στην οδό Κολοκοτρώνη, με τη συμμετοχή συνδικάτων και ομοσπονδιών του δημόσιου τομέα, καθώς και εργαζομένων από διάφορους κλάδους.

Η απεργιακή κινητοποίηση επηρεάζει μεταξύ άλλων δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκεται επίσης η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους σε θεσμικές αλλαγές που προωθούνται, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας.