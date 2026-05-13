Πάτρα: Ξεκίνησαν οι δωρεάν προεγγραφές για τη 14η Ποδηλατική Βόλτα Πανεπιστημίου Πατρών 2026

Με σύνθημα «Ποδήλατο, Άσκηση, Ευεξία και Ευχαρίστηση», το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει και φέτος τη 14η ποδηλατική βόλτα «Πάμε με Ποδήλατο», καλώντας φοιτητές, πολίτες και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμμετάσχουν σε μία μεγάλη γιορτή άθλησης και βιώσιμης μετακίνησης.

Η ποδηλατοδρομία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, με ώρα εκκίνησης στις 12 το μεσημέρι από το κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών και τερματισμό στην πλατεία Γεωργίου, όπου θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις, κεράσματα και κληρώσεις δώρων.

Στους συμμετέχοντες θα διατεθούν δωρεάν αναμνηστικά t-shirts για τις πρώτες 300 προεγγραφές και εγγραφές, ενώ στον τερματισμό θα κληρωθούν δύο ποδήλατα, 20 ποδηλατικά κράνη για παιδιά και ενήλικες, καθώς και 10 αξεσουάρ ποδηλάτου.

Οι προεγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής που έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τις 5 Μαΐου, ενώ εγγραφές θα γίνονται και την ημέρα της δράσης από τις 10 το πρωί στον χώρο εκκίνησης.

Προεγγραφές (ενεργοποιημένη από 5/5/2026 ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής): https://gym.upatras.gr/forma-dorean-eggrafis-stin-14-podilatiki/

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν δανεισμού 50 ποδηλάτων σε φοιτητές και φοιτήτριες που δεν διαθέτουν δικό τους ποδήλατο.

Στη φετινή δράση συμμετέχει και η φοιτητική ομάδα εθελοντών δοτών μυελού των οστών “Will you… marrow me”, με περίπτερα ενημέρωσης και παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με τη στήριξη φορέων και συλλόγων της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, ο Ερυθρός Σταυρός, η Τροχαία Πατρών και ο Δήμος Πατρέων.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου άσκησης, ευεξίας αλλά και βιώσιμης καθημερινής μετακίνησης, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική συνείδηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις εξωστρέφειας και αθλητισμού.