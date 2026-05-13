Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου ντύθηκαν «Akylas» ενόψει του τελικού της Eurovision

Ο Akylas προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 και οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του ΣΚΑΪ, φρόντισαν να μπουν με τον δικό τους τρόπο στο πνεύμα των ημερών.

Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου, αντέγραψαν έστω και με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, το στιλ του Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσίασαν την εικόνα.

Καθώς παρουσιαζόταν ρεπορτάζ για την ελληνική επιτυχία στη Eurovision, Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου έδειξαν στην δημοσιογράφο τους μία φωτογραφία που «τράβηξαν» μπροστά από το σήμα του ΣΚΑΪ.

«Επειδή πάτε όλες οι παρουσιάστριες και βγάζετε φωτογραφίες, βγάλαμε και εμείς μία» είπε ο Δημήτρης Οικονόμου. Στην εικόνα, φαίνεται να έχει γύρει στον τοίχο, φορώντας ρούχα ίδια με αυτά του Akyla. Δίπλα του, ο Άκης Παυλόπουλος.

«Στον Άκη πάει περισσότερο» σχολίασε ο Δημήτρης Οικονόμου και δεσμεύτηκε πως θα του αγοράσει το ιδιαίτερο σκουφί. «Τις μπότες θέλω» απάντησε εκείνος.