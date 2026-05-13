Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που κάνουν χρήση της ονομασίας του ΟΑΣΑ

Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι έχουν εντοπιστεί παραπλανητικά μηνύματα SMS, τα οποία κάνουν χρήση της ονομασίας του Οργανισμού και αναφέρονται σε δήθεν οικονομικές οφειλές, πρόστιμα, μη ορθή έξοδο από τις πύλες, δυσλειτουργία καρτών, παραπέμποντας σε μη επίσημους διαδικτυακούς συνδέσμους, για καταβολή ποσών.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ και δεν σχετίζονται με επίσημες υπηρεσίες, διαδικασίες ή συναλλαγές του Οργανισμού.

Ο ΟΑΣΑ ουδέποτε ζητά, μέσω SMS ή άλλων μη επίσημων καναλιών, την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, στοιχείων πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών καρτών, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επιβατών.

Οι επιβάτες καλούνται:

• να μην επιλέγουν τους συνδέσμους των μηνυμάτων αυτών,

• να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

• και να διαγράφουν άμεσα τα σχετικά SMS.

Για έγκυρη ενημέρωση και για τις επίσημες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου www.oasa.gr και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Οργανισμού.

Ο ΟΑΣΑ παρακολουθεί το θέμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές.

Δείτε τα μηνύματα