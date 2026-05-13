Υπογλυκαιμία: Τα ύπουλα σημάδια του χαμηλού σακχάρου στο αίμα

Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα είναι μια κατάσταση που συχνά περνά απαρατήρητη, μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα που επηρεάζουν έντονα το σώμα και το μυαλό.

Από πονοκέφαλο και εφίδρωση μέχρι σύγχυση και έντονη αδυναμία, η υπογλυκαιμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ειδικοί εξηγούν ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, ποια είναι τα ύπουλα σημάδια και πώς μπορείτε να προστατεύσετε την υγεία σας.

Γιατί το σώμα μας χρειάζεται τη γλυκόζη

«Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα ή υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές υγείας, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία», αναφέρει η Courtney Pelitera, διαιτολόγος-διατροφολόγος στη VNutrition. Αυτό συμβαίνει γιατί, όσο κι αν θέλουμε να αποτρέψουμε την υπερβολική άνοδο του σακχάρου στο αίμα, το σώμα μας το χρειάζεται.

«Το σάκχαρο του αίματος ή γλυκόζη είναι η κύρια πηγή καυσίμου του σώματος, ειδικά για τον εγκέφαλο. Όταν τα επίπεδα σακχάρου πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει την ενέργεια που χρειάζεται», εξηγεί η Dr. Brooke Bussard, γιατρός και health coach. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα συμπτώματα ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Αν και μπορεί να φαίνεται αντιφατικό, τα άτομα με διαβήτη –ειδικά όσοι λαμβάνουν ινσουλίνη ή συγκεκριμένα φάρμακα για τη μείωση της γλυκόζης– διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για υπογλυκαιμία. Σύμφωνα με την Dr. Bussard, μια λάθος δόση ινσουλίνης μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των επιπέδων σακχάρου.

Ωστόσο, οι διαβητικοί δεν είναι οι μόνοι που πρέπει να προσέχουν. Άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι εξής:

Αθλητές: Όσοι γυμνάζονται με υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς επαρκή αναπλήρωση τροφής ή υδατανθράκων.

Παρατεταμένη νηστεία: Όσοι μένουν για πολλές ώρες χωρίς φαγητό.

Κατανάλωση αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ με άδειο στομάχι μπορεί να ρίξει το σάκχαρο.

Ιατρικές καταστάσεις: Ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές, ορμονικές ελλείψεις και χρόνιες ασθένειες, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Χαμηλό σάκχαρο στο αίμα: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης

Πώς εκδηλώνεται η υπογλυκαιμία και τι πρέπει να προσέξετε; Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το σώμα στέλνει κάποια προειδοποιητικά σημάδια.

Σύμφωνα με την Dr. Bussard, τα πιο συνηθισμένα σημάδια της υπογλυκαιμίας περιλαμβάνουν:

Τρέμουλο και εφίδρωση

Πονοκέφαλο

Ζάλη ή τάση λιποθυμίας

Αυτά προκαλούνται επειδή ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει την απαραίτητη ενέργεια. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο διακριτικά συμπτώματα που συχνά παραβλέπονται, όπως:

Εκνευρισμός και αδικαιολόγητο άγχος

Ξαφνική κόπωση και δυσκολία στη συγκέντρωση

Θολή όραση ή έντονη συναισθηματική φόρτιση

Σοβαρές επιπλοκές

Εάν η χρόνια υπογλυκαιμία παραμείνει χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα γίνονται πιο σοβαρά. Η Pelitera επισημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστούν τα εξής συμπτώματα:

Σύγχυση και αλλαγές στην πνευματική κατάσταση

Μυϊκές κράμπες

Καρδιαγγειακές διαταραχές, όπως ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία

Συνολική απόκριση στρες του οργανισμού, που επηρεάζει ορμόνες όπως η ινσουλίνη, η γλυκαγόνη, η κορτιζόλη και η αυξητική ορμόνη.

Τι να κάνετε αν έχετε χαμηλό σάκχαρο

Πριν προχωρήσετε σε διορθωτικές κινήσεις, είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε την υπογλυκαιμία (ειδικά αν πάσχετε από διαβήτη).

Μέτρηση: Ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι η χρήση γλυκόμετρου με ένα μικρό τσίμπημα στο δάχτυλο.

Αξιολόγηση: Αν δεν μπορείτε να κάνετε μέτρηση, σκεφτείτε: Μήπως πήρατε υπερβολική δόση ινσουλίνης; Μήπως μείνατε πολλές ώρες νηστικοί; Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καταναλώστε ένα σνακ με απλά σάκχαρα.

Η Dr. Bussard συνιστά την εφαρμογή του κανόνα 15-15 για την διαχείριση της υπογλυκαιμίας:

Καταναλώστε 15 γραμμάρια απλών υδατανθράκων (π.χ. μισό φλιτζάνι χυμό φρούτων ή μια κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου).

Περιμένετε 15 λεπτά ώστε η ζάχαρη να φτάσει στην κυκλοφορία του αίματος.

Ελέγξτε ξανά το σάκχαρό σας. Αν παραμένει χαμηλό, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Προσοχή: Οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης. Μόλις τα επίπεδα επανέλθουν στο φυσιολογικό, προτιμήστε ένα σνακ που περιέχει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες για σταθεροποίηση.

Παρόλο που η υπογλυκαιμία διορθώνεται εύκολα τη στιγμή που συμβαίνει, αν επαναλαμβάνεται συχνά, μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Είτε πάσχετε από διαβήτη είτε όχι, αν αντιμετωπίζετε συχνά τέτοια συμπτώματα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να προσδιορίσετε την αιτία και να διατηρήσετε το σάκχαρό σας σε φυσιολογικά επίπεδα.

