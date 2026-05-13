Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. στο επίκεντρο του τουρισμού στο Travel West Forum 2026

Ο ρόλος του λιμένα Πατρών ως στρατηγική πύλη ανάπτυξης, διασύνδεσης μεταφορών και ενίσχυσης του τουρισμού αναδείχθηκε στο πλαίσιο του Travel West Forum 2026, όπου συμμετείχε ο κ. Γεώργιος Τσίρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ Α.Ε., εκπροσωπώντας τη διοίκηση του Οργανισμού.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Τσίρης υπογράμμισε ότι ο λιμένας Πατρών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη, με κομβική θέση στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και διαχρονική σύνδεση της Ελλάδας με την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τις ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως ανέφερε, η Πάτρα λειτουργεί ως σημείο σύγκλισης θαλάσσιων διαδρόμων, χερσαίων αξόνων και τουριστικών προορισμών, με τον ρόλο του λιμένα να αποκτά πλέον έντονα αναπτυξιακά και γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο εγκεκριμένο Master Plan του λιμένα Πατρών, που προβλέπει αναβάθμιση των επιβατικών υποδομών, ενίσχυση της κρουαζιέρας, βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου με όρους βιωσιμότητας. Κορωνίδα των επενδύσεων του ΟΛΠΑ Α.Ε. στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού αποτελεί και η Patradise Mega Yacht Marina που σύντομα ξεκινά η υλοποίησή της.

Παράλληλα, τονίστηκε η στρατηγική του ΟΛΠΑ Α.Ε. για έναν «έξυπνο» και βιώσιμο λιμένα, με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αναφερόμενος στις προοπτικές ανάπτυξης της κρουαζιέρας, ο κ. Τσίρης σημείωσε ότι στόχος είναι ο λιμένας Πατρών να εξελιχθεί σε σημείο εκκίνησης ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών για τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

«Ο λιμένας Πατρών βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης: από μια παραδοσιακή πύλη εισόδου, σε έναν σύγχρονο, δυναμικό και στρατηγικά τοποθετημένο κόμβο ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.