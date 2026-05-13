Eurovision 2026: Η τηλεθέαση έφτασε το 52,7% στο δυναμικό κοινό

Χαμόγελα στην ΕΡΤ για την τηλεθέαση μετά τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Ο μουσικός διαγωνισμός μαγνήτισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κάτι που αποτυπώθηκε στις σχετικές μετρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%.

Στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37.8%, και στο δυναμικό 47,6%. Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Eurovision Night – 22,6%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 47,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Eurovision Night – 18,5%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 37.8%

Ο πρώτος ημιτελικός μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, καθώς και από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας και από το Eurovision Channel του ERTFLIX. Τον σχολιασμό ανέλαβαν για δέκατη φορά, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου όπου η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.