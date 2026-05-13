Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια το αντίο στη 17χρονη από τους συμμαθητές της

Μάχη για τη ζωή της δίνει η φίλη της

Συντετριμμένοι, με δάκρυα στα μάτια, φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια, εμφανίστηκαν σήμερα στο σχολείο, οι συμμαθητές της 17χρονης κοπέλας που έπεσε στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούποληκαι σκοτώθηκε. Κανείς δεν τους μπορεί να πιστέψει πως η κοπέλα πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της μαζί με την αδελφική της φίλη που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Όλοι στα χείλη τους έχουν ένα αναπάντητο «γιατί;». Με όσο κουράγιο τους απέμεινε, οι φίλοι και οι συμμαθητές των δύο κοριτσιών, πήγαν σήμερα στο σχολείο τους στην Ηλιούπολη για να προσευχηθούν όλοι μαζί ώστε η δεύτερη 17χρονη να ξεπεράσει τον κίνδυνο. 20 γιατροί έχουν «πέσει» από πάνω της, προσπαθώντας να την βοηθήσουν. Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου και μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο. Η ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει την θεραπεία της, περιμένει αγωνιωδώς το πότε θα σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά ώστε να προχωρήσουν σε σειρά επεμβάσεων. Οι εικόνες από το σχολείο των κοριτσιών προκαλούν θλίψη. Οι περισσότεροι φορούν μαύρα ρούχα, για να δείξουν τον θρήνο τους για την 17χρονη που έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή. Κάποιοι κρατούν λευκά τριαντάφυλλα ενώ άλλοι στέκονται αμίλητοι.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο, ώστε να παράσχει ψυχολογική βοήθεια στους συμμαθητές των κοριτσιών. Το υπουργείο Παιδείας μάλιστα, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα». Στο ημερολόγιο της 17χρονης ψάχνουν τις απαντήσεις

Η τραγωδία έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, όταν οι δύο παιδικές φίλες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, πιάστηκαν χέρι – χέρι και έπεσαν στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να βρίσκουν την μία 17χρονη χωρίς τις αισθήσεις της ενώ την δεύτερη έχοντας αντίληψη του περιβάλλοντος. Μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου κοριτσιού. Η δεύτερη διακομίστηκε στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Οι μάχες που μαίνεται να δώσει είναι πολλές.. Αφού ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή της, στη συνέχεια θα υποβληθεί σε σειρά χειρουργείων για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων της.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-digvbo04i835" ></iframe> </div>