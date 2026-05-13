Ανησυχητικά τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα – Αυξάνεται ο προβληματισμός για τους νέους

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νεότερα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας «ΚΛΙΜΑΚΑ», σύμφωνα με τα οποία το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα.

Το χθεσινό περιστατικό με τις δυο 17χρονες στην Ηλιούπολη εξακολουθεί να προκαλεί σοκ στην κοινή γνώμη.

Όπως επισημαίνεται, στη χώρα εξακολουθεί να μην υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής των αποπειρών αυτοκτονίας που καταλήγουν στα νοσοκομεία, ενώ επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι πίσω από κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν 20 έως 30 απόπειρες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ποσοστό 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προχωρά σε αυτοτραυματισμό, συμπεριφορά που συνδέεται σε αρκετές περιπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο μελλοντικής αυτοκτονικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών αντιστοιχεί περίπου στο 8,3% των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών, ενώ οι ηλικίες 15-19 ετών στο 2,9%, στοιχείο που αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και ουσιαστική ψυχική υποστήριξη ήδη από την εφηβεία.

Τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανησυχητική είναι η εικόνα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat τον Σεπτέμβριο του 2025, ένας στους έξι θανάτους νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2022 οφειλόταν σε αυτοκτονία, γεγονός που καθιστά την αυτοχειρία τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.

Συνολικά, 5.017 νέοι έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη χρονιά στην Ε.Ε. από αυτοκτονία. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι σε σύγκριση με το 2011 καταγράφεται μείωση της τάξης του 20%.

Οι δράσεις του Υπουργείου Υγείας

Το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων μέσω της εθνικής δράσης προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας με κεντρικό σύνθημα «Ρισπέκτ!».

Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η διαχείριση του αυτοτραυματισμού, ενός φαινομένου που, σύμφωνα με ειδικούς, παραμένει συχνά αθέατο και υποτιμημένο κοινωνικά.

Στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν ότι το 17,6% των νέων στην Ελλάδα έχει αυτοτραυματιστεί τουλάχιστον μία φορά, ενώ το ποσοστό στα κορίτσια φτάνει το 20,3%.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων ψυχικής δυσφορίας, η ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας και η ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα ζητήματα αυτά αποτελούν κρίσιμους παράγοντες πρόληψης και προστασίας των νέων ανθρώπων.