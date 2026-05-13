Διακρίσεις και δυναμική παρουσία του Συλλόγου Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας στο Heritage Classic Cup

Με σημαντικές διακρίσεις και δυναμική παρουσία ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στο Heritage Classic Cup – Endurance Edition – The Route of Truce ο Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας, συγχαίροντας παράλληλα τον ΣΦΙΠΟΠ για την επιτυχημένη διοργάνωση και τη θερμή φιλοξενία των πληρωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο του Συλλόγου, Ηλία Κωνσταντάτο, ως ένδειξη των άριστων σχέσεων και της συνεργασίας που αναπτύσσονται μέσα από τις δράσεις των συλλόγων ιστορικών οχημάτων.

Ο Σύλλογος συμμετείχε με έξι πληρώματα και ιστορικά αυτοκίνητα διαφορετικών δεκαετιών, καταγράφοντας επιτυχίες τόσο στη γενική κατάταξη όσο και σε επιμέρους κατηγορίες.

Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος οι:

Ιωάννης Καριώτης – Γιάννης Σπηλιόπουλος με Opel Record 1966

Ηλίας Κωνσταντάτος – Έφη Μπούμπουλα με Toyota Celica 1972

Χρύσανθος Κοτσάφτης – Φώτης Σουβαλιώτης με Opel Manta 1978

Ηλίας Πλέγας – Βασίλειος Πλέγας με BMW E30 1982

Παναγιώτης Μυλωνάς – Ανδρέας Γραμμένος με VW Golf 1988

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, όλα τα πληρώματα ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον απαιτητικό αγώνα, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες αλλά και σημαντικές διακρίσεις με αντίστοιχες απονομές κυπέλλων.

Η διοργάνωση του ΣΦΙΠΟΠ συγκέντρωσε περίπου 50 πληρώματα από Ηλεία, Αχαΐα, Άρτα και Αθήνα, με επίκεντρο το μήνυμα της Ιερής Εκεχειρίας και της ειρήνης. Φέτος, μάλιστα, η διαδρομή συνέδεσε τρεις Δήμους και πολλές μικρές κοινότητες, δίνοντας έντονο πολιτιστικό και τουριστικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, τα ιστορικά οχήματα πέρασαν από δεκάδες σημεία της περιοχής, προσφέροντας μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και επισκέπτες.

Ο αγώνας περιλάμβανε περισσότερα από 150 χιλιόμετρα διαδρομών και 15 ειδικές δοκιμασίες ακρίβειας, γεγονός που τον κατέστησε ιδιαίτερα απαιτητικό για τα συμμετέχοντα πληρώματα.

Ο Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας ανανέωσε το ραντεβού του για τις επόμενες διοργανώσεις, συνεχίζοντας την ενεργή παρουσία του στον χώρο των ιστορικών οχημάτων και του μηχανοκίνητου πολιτισμού.