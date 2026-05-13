Άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πυροσβεστικής με drones στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πατρών

Προγραμματισμένη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στην περιοχή Μαυρομαντήλα Πετρωτού Πατρών, στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής προετοιμασίας του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 και έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση του συντονισμού, της αποτελεσματικότητας και της ανταπόκρισης σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντικείμενο της εκπαίδευσης θα είναι η δοκιμή και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ομάδας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΟΣμηΕΑ) του Πυροσβεστικού Σώματος, με έμφαση στη συνδυασμένη χρήση πολλαπλών drones για την υποστήριξη επιχειρήσεων σε απαιτητικό περιβάλλον.

Παράλληλα, θα δοκιμαστεί και ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθούν κινήσεις επιχειρησιακών οχημάτων, προσωπικού και ειδικού εξοπλισμού στην περιοχή, καθώς και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς ωστόσο να συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να επιδείξει κατανόηση και να συμμορφώνεται με τυχόν οδηγίες που θα δοθούν για την ασφαλή διεξαγωγή της άσκησης.