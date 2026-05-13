«Τρεῖς γυναῖκες μιλοῦν»: Παράσταση του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών στο Θέατρο Πάνθεον

Μια ξεχωριστή πολιτιστική παράσταση με τίτλο «Τρεῖς γυναῖκες μιλοῦν» παρουσιάζει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Θέατρο Πάνθεον, το Λύκειο Ελληνίδων - Παράρτημα Πατρών.

Παιδιά και έφηβοι του Λυκείου των Ελληνίδων ενώνουν χορό, μουσική και αφήγηση, δημιουργώντας μια σκηνική παράσταση αφιερωμένη σε ένα όραμα που μετατράπηκε σε ιστορία και συνεχίζει να συνδέει ανθρώπους πέρα από τα όρια του χώρου και του χρόνου.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκονται τρεις γυναίκες, οι οποίες μέσα από τις αφηγήσεις τους ξετυλίγουν ιστορίες για αξίες, όνειρα και ζωές, μεταφέροντας στο κοινό το μήνυμα της συνέχειας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η παράσταση αποτελεί ακόμη μία δράση του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης μέσα από τη συμμετοχή της νέας γενιάς.

Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 10 ευρώ, ενώ η είσοδος για παιδιά έως 8 ετών θα είναι δωρεάν.

Πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιούνται μέσω της γραμματείας του Λυκείου των Ελληνίδων – Παραρτήματος Πατρών.

«Στο Λύκειον των Ελληνίδων – Παράρτημα Πατρών δίνουμε μέλλον στο παρελθόν», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.