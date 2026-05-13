Ωρίων: Βραδιά αφιερωμένη στο Χάος και τα Φράκταλς με ομιλία της Φιλαρέτης Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου

Μια ξεχωριστή επιστημονική βραδιά με θέμα «Το Χάος, τα Φράκταλς και μια ωραία πεταλούδα» θα πραγματοποιηθεί από τον Ωρίωνα την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 20:00, με ομιλήτρια τη Φιλαρέτη Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου, πρώην επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών.

Η εκδήλωση θα ταξιδέψει το κοινό στον συναρπαστικό κόσμο του Χάους και των Φράκταλς, φωτίζοντας τη σχέση των Μαθηματικών με τις μορφές και τα φαινόμενα της φύσης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τον φυσικό κόσμο, όπως τα παράλια μιας χώρας, οι νιφάδες χιονιού και το ανθρώπινο νεφρό — μορφές που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Ευκλείδης είχε αφήσει «εκτός» της κλασικής γεωμετρίας επειδή θεωρούνταν άμορφες.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στο γνωστό «φαινόμενο της πεταλούδας», σύμφωνα με το οποίο μικρές μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιες αλλαγές, με το συμβολικό παράδειγμα ότι το πέταγμα μιας πεταλούδας στο Πεκίνο μπορεί να προκαλέσει καταιγίδα στον Ατλαντικό.

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους της επιστήμης όσο και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει με απλό και κατανοητό τρόπο τον κόσμο των μαθηματικών και της γεωμετρίας της φύσης.

Χώρος διεξαγωγής είναι η αίθουσα 026 που βρίσκεται στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές και ελεύθερες για όλο το κοινό όπως και όλες οι εκδηλώσεις του συλλόγου.