Χανταϊός: Σε κρίσιμη κατάσταση Γαλλίδα που νοσηλεύεται στο Παρίσι – Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας στο Μιλάνο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παρίσι γυναίκα που έχει προσβληθεί από Χανταϊο. Σε καραντίνα Βρετανός τουρίστας στο Μιλάνο.

Η γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και έχει χανταϊό, βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη στο Παρίσι, δήλωσε γιατρός που τη φροντίζει.

Βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, με την αντλία αίματος να της διοχετεύεται μέσω τεχνητού πνεύμονα σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί.

Ο χανταϊός της έχει προκαλέσει πνευμονικά και καρδιακά προβλήματα, δήλωσε ο Δρ Ξαβιέ Λεσκούρ, ειδικός σε λοιμώδη νοσήματα στο Νοσοκομείο Μπισάτ.

Από την άλλη Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες Τρίτη (12.05.2026) το βράδυ στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για σαράντα ημέρες.

Ο Βρετανός είχε επαφή, σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ, με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.