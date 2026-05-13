Πέτρος Γαϊτάνος: Έχω πει τη λέξη «μ@@@@α» και μετά προσεύχομαι γιατί ξέρω πως δεν είναι σωστό

Ο Πέτρος Γαϊτάνος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή « The2nightshow», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης και μίλησε για τη βαθιά του πίστη στο Θεό, η οποία αποτελεί κεντρικό άξονα της ζωής και της καλλιτεχνικής του πορείας, για την Άννα Βίσση και τη Eurovision.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος παραδέχθηκε πως έχει τύχει να βρίσει στο παρελθόν και πως στη συνέχεια προσευχήθηκε, για να βρει τη γαλήνη του. Τόνισε ότι η ευδαιμονία και η εσωτερική του ειρήνη είναι καρπός της συνειδητής του σχέσης με τον Χριστό. Ορισμένα από τα λόγια του, όπως ανέφερε, έχουν παρερμηνευτεί, αν και ο ίδιος λειτουργούσε και λειτουργεί πάντα με αγαθούς σκοπούς.

Ο γνωστός ερμηνευτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρώτη φορά που αποφάσισε να κόψει κοντά τα μαλλιά του, γυρίζοντας πίσω στο 1996, όταν υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό. «Έκοψα πρώτη φορά κοντά τα μαλλιά μου το ’96, όταν πήγα στο Ναυτικό. Τότε συνεργάστηκα και με τον Μίκη Θεοδωράκη», είπε ο Πέτρος Γαϊτάνος, συνδέοντας εκείνη την περίοδο με μια σημαντική καλλιτεχνική συνάντηση.

«Δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει κάποιες φορές είναι “μ@λ@κα” και μετά προσεύχομαι γιατί ξέρω πως δεν είναι σωστό. Κάποιες φορές λες “να πάρει η ευχή”, αγανακτείς», είπε με ειλικρίνεια. «Η μούντζα λειτουργεί ως ισχυρή δεισιδαιμονία και θα πρέπει να συνέλθουμε, δεν πρέπει να πιστεύουμε σε τέτοια χαζά πράγματα όπως το “χτύπα ξύλο”, “πιάσε κόκκινο”, ή είδες μαύρη γάτα».

«Εννοείται πως η εκκλησία μας δεν ακολουθεί τίποτα από αυτά και όλα αυτά έχουν μέσα τους δαιμονική επήρεια. Η βασκανία υφίσταται. Ο κόσμος συνηθίζει να ξεματιάζεται στο τηλέφωνο με χαζοευχούλες, δεν είναι σωστό αυτό.

Η βασκανία είναι μία ήπια δαιμονική ενέργεια που εισπράττει ο άνθρωπος, η οποία μόνο καλείται ο ιερέας να διαβάσει και σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι έτσι, ο διάβολος είναι στα ιερά, δεν είναι στα δαιμονικά».