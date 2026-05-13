Πέθανε ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος παίκτης του NBA

«Όταν μίλησα δημόσια, ήταν ενδιαφέρον, δεν ήταν πολύ συνηθισμένο. Δέχτηκα διαδοχικά τηλεφωνήματα από την Όπρα Γουίνφρεϊ και τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα», είπε ο Κόλινς στη συνέντευξη του Νοεμβρίου στο ESPN. «Ο Πρόεδρος Ομπάμα είπε: “Συγχαρητήρια – αυτό που κάνατε σήμερα θα έχει θετικό αντίκτυπο σε κάποιον που μπορεί να μην συναντήσετε ποτέ στη ζωή σας”».

Το 2013, μέσα από εξώφυλλο του Sports Illustrated, αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος ανοιχτά gay αθλητής που έπαιξε στο NBA. Μετά την απόσυρσή του το 2014, συνέχισε τη δράση του ως πρεσβευτής του προγράμματος NBA Cares και δραστηριοποιήθηκε έντονα υπέρ της ισότητας και της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

Ο Τζέισον Κόλινς αγωνίστηκε για 13 χρόνια στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ κι ήταν ο πρώτος αθλητής που παραδέχτηκε ανοιχτά ότι ήταν ομοφυλόφιλος.

Νέα δυσάρεστη είδηση από το NBA , αφού τα ξημερώματα της Τετάρτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών ο Τζέισον Κόλινς, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο Κόλινς στην πλούσια καριέρα του στο NBA αγωνίστηκε σε Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς κι Ουίζαρντς, ενώ αποχώρησε από τα παρκέ το 2024 στα 45 του.

Ο Κόλινς δήλωσε στο ESPN τον Νοέμβριο ότι είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4, μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου. Ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη τον περασμένο χειμώνα για να λάβει πειραματικές θεραπείες που δεν είχαν ακόμη εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι θεραπείες ήταν αρκετά αποτελεσματικές ώστε να επιστρέψει στην πατρίδα του, να να μπορέσειθ να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του NBA All-Star Weekend στο Λος Άντζελες και αγώνες στο πανεπιστήμιο του, το Στάνφορντ.

Αλλά ο καρκίνος επέστρεψε πρόσφατα και ο Κόλινς πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο θάνατος του ήρθε λίγες ώρες μετά από αυτόν του Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις

Σε δήλωσή του, ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε ότι «ο αντίκτυπος και η επιρροή του Κόλινς επεκτάθηκαν πολύ πέρα από το μπάσκετ, καθώς βοήθησε να γίνει το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο συμπεριληπτική και φιλόξενη για τις μελλοντικές γενιές. Επέδειξε εξαιρετική ηγεσία και επαγγελματισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της 13χρονης καριέρας του στο NBA και στο αφοσιωμένο έργο του ως Πρεσβευτής του NBA Cares».

«Ο Τζέισον θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το ότι έσπασε τα εμπόδια, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που καθόρισαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους άλλους».

Η Εθνική Ένωση Παικτών Μπάσκετ δήλωσε ότι είναι περήφανη που «αποκαλούμε τον Τζέισον έναν από εμάς».

«Το θάρρος του διέλυσε τα εμπόδια, καθιστώντας τον παγκόσμιο φάρο ελπίδας για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα», ανέφερε η ένωση σε ανακοίνωσή της. «Εργάστηκε αδιάκοπα για να προωθήσει την ένταξη στα αποδυτήρια, τα σχολεία και τις κοινότητες, προκαλώντας μας όλους να είμαστε πιο αισθαντικοί. Σήμερα, θρηνούμε μια οδυνηρή απώλεια, ενώ παράλληλα γιορτάζουμε έναν πρωτοπόρο, του οποίου η κληρονομιά γενναιότητας και ένταξης θα αντηχεί για γενιές».