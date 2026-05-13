Πάτρα: Αποκαλύπτεται το ανακαινισμένο "Αστήρ" κι επαναλειτουργεί τους επόμενους μήνες-ΦΩΤΟ

Νέα εικόνα παρουσιάζει πλέον το ιστορικό ξενοδοχείο Αστήρ στην Πάτρα, καθώς προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης του εμβληματικού κτιρίου.

Τις τελευταίες ώρες απομακρύνθηκαν τα μεγάλα προστατευτικά καλύμματα από σημαντικό τμήμα των δύο πλευρών του ξενοδοχείου, αποκαλύπτοντας τη νέα, ανανεωμένη όψη του. Η εξωτερική επιφάνεια που έχει ήδη ολοκληρωθεί ξεχωρίζει για τον ολόλευκο χρωματισμό και τη σύγχρονη αισθητική της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι βασικές εργασίες ανακαίνισης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η τοποθέτηση εξοπλισμού στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.

Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, το ξενοδοχείο αναμένεται να επαναλειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ιστορικού σημείου αναφοράς για την Πάτρα και την τοπική ξενοδοχειακή αγορά.