Πάτρα: Αποκαλύπτεται το ανακαινισμένο "Αστήρ" κι επαναλειτουργεί τους επόμενους μήνες-ΦΩΤΟ

Αφαιρέθηκαν τα καλύμματα από μεγάλο μέρος του ιστορικού ξενοδοχείου και εμφανίστηκε η νέα εικόνα του κτιρίου στο κέντρο της πόλης
Νέα εικόνα παρουσιάζει πλέον το ιστορικό ξενοδοχείο Αστήρ στην Πάτρα, καθώς προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης του εμβληματικού κτιρίου.
Τις τελευταίες ώρες απομακρύνθηκαν τα μεγάλα προστατευτικά καλύμματα από σημαντικό τμήμα των δύο πλευρών του ξενοδοχείου, αποκαλύπτοντας τη νέα, ανανεωμένη όψη του. Η εξωτερική επιφάνεια που έχει ήδη ολοκληρωθεί ξεχωρίζει για τον ολόλευκο χρωματισμό και τη σύγχρονη αισθητική της.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι βασικές εργασίες ανακαίνισης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η τοποθέτηση εξοπλισμού στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, το ξενοδοχείο αναμένεται να επαναλειτουργήσει από τον προσεχή Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ιστορικού σημείου αναφοράς για την Πάτρα και την τοπική ξενοδοχειακή αγορά.
*φωτογραφίες και πληροφορίες από την ανάρτηση του Ανδρέα Βρή
Πάτρα: Το Ρομπότ Σοφία σήμερα στο Πανεπιστήμιο
Ηλιούπολη: Στα χέρια των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία
Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια – Στις κάλπες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr