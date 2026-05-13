Ηλιούπολη: Στα χέρια των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία

Πάνω από 20 γιατροί έχουν «πέσει» πάνω από το 17χρονο κορίτσι που πήδηξε την Τρίτη μαζί με την παιδική της φίλη από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η νεαρή δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, τη στιγμή που η οικογένεια της φίλης της θρηνεί για τον χαμό του παιδιού της.

Το σημείωμα που άφησε στο σακίδιό του το 17χρονο θύμα και το γεγονός πως, από κοινού, κλείδωσαν την πόρτα της μοιραίας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και πιάστηκαν χέρι – χέρι για να πέσουν από τον 6ο όροφο, δείχνει στις αρχές πως η απόφασή τους ήταν σχεδιασμένη καιρό.

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της, αποφάσισε να αποχαιρετήσει τους γονείς της μέσω του σημειώματος, γράφοντας πως τους αγαπά, ζητώντας συγγνώμη και περιγράφοντας το άγχος της για τις πανελλήνιες. «Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος», φέρεται να έγραψε, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο με τον εφιάλτη που ζούσε σε τόσο νεαρή ηλικία.

Οι αρχές τώρα έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ημερολόγιο της φίλης της, που φέρεται πως έχει κοινά στοιχεία με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του κοριτσιού που υπέκυψε στα τραύματά του.

Η τραγωδία έγινε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, στην πολυκατοικία επί της Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, και μέσα σε λίγα λεπτά, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τις δύο κοπέλες. Η μία ήταν χωρίς τις αισθήσεις της ενώ η δεύτερη φαινόταν ότι είχε αντίληψη του περιβάλλοντος.

Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της 17χρονης και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του δεύτερου κοριτσιού στο ΚΑΤ.

Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων.

Το σημείωμα και το άγχος για τις Πανελλήνιες

Το σημείωμα που άφησε η 17χρονη είναι σοκαριστικό. Δεν χωράει ο νους πως ένα νέο κορίτσι πάλευε με την κατάθλιψη και έτσι αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της. Στο γράμμα της αναφέρθηκε και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα έδινε και που ένιωθε «ότι δεν θα περάσει».

Η κατάληξη του γράμματος πως «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» είναι γροθιά στο στομάχι για το πως βιώνουν αρκετοί νέοι τον φόβο της αποτυχίας.

Το γράμμα αναφέρει τα εξής: Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».