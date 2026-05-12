Μάχη ζωής για τη 17χρονη στην Ηλιούπολη- Εξετάζονται το σημείωμα και τα κινητά

Από την πτώση, η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.
Από την πτώση, η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται στοιχεία και προσωπικά αντικείμενα των δύο κοριτσιών.
Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ γύρω στις 4 το απόγευμα από το Ασκληπιείο Βούλας, είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενώ είναι αιμοδυναμικά ασταθής.
Χαρακτηριστικό είναι πως πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την 17χρονη και θα κρίνουν σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις πρόκειται να υποβληθεί.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η κατάθλιψη είναι αυτή που έσπρωξε τις δυο κοπέλες να κάνουν βουτιά θανάτου ενώ η κλειδωμένη πόρτα στην ταράτσα και το γεγονός πως έπεσαν χέρι χέρι, δείχνει πως ήταν απόλυτα σίγουρες στο τι θέλουν να κάνουν.
Η 17χρονη που παλεύει για τη ζωή της είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, ενώ ο αδερφός της ήταν αυτός που εντόπισε τα δυο κορίτσια μετά την πτώση τους από την ταράτσα της πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με μαρτυρίες τα κορίτσια ήταν μέσα στα αίματα και το ένα έβγαζε επιφωνήματα.
Στο μικροσκόπιο τα κινητά και η αναμονή για τις τοξικολογικές
Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ νωρίς το απόγευμα μπήκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην Ηλιούπολη και συλλέγουν προσωπικά αντικείμενα.
Παράλληλα θα εξεταστεί το ιδιόχειρο σημείωμα του ενός κοριτσιού καθώς και τα κινητά και των δυο ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτή την αδιανόητη κίνηση.
Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσι είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.
Τέλος οι αστυνομικοί θα πάρουν καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δυο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείου που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές.
Οι συμμαθητές είναι και αυτοί σε κατάσταση σοκ καθώς τα κορίτσια ήταν πολύ αγαπητά στο σχολικό τους περιβάλλον.
Τι ανέφερε το υπουργείο Παιδείας για το συμβάν
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».
Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.
«Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών, των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελούν για το υπουργείο Παιδείας απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.
Κρήτη- Μητέρα 28χρονης: «Μου είπε ότι την πάτησε αυτοκίνητο»
Πάτρα: Έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε διπλή σύγκρουση- Τραυματίστηκε η οδηγός του δικύκλου
Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Το ζευγάρι των αρχηγών, το κέντρο επιχειρήσεων, τα κρησφύγετα και ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr