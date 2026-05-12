Μάχη ζωής για τη 17χρονη στην Ηλιούπολη- Εξετάζονται το σημείωμα και τα κινητά

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Από την πτώση, η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται στοιχεία και προσωπικά αντικείμενα των δύο κοριτσιών.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ γύρω στις 4 το απόγευμα από το Ασκληπιείο Βούλας, είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενώ είναι αιμοδυναμικά ασταθής.

Χαρακτηριστικό είναι πως πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την 17χρονη και θα κρίνουν σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις πρόκειται να υποβληθεί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η κατάθλιψη είναι αυτή που έσπρωξε τις δυο κοπέλες να κάνουν βουτιά θανάτου ενώ η κλειδωμένη πόρτα στην ταράτσα και το γεγονός πως έπεσαν χέρι χέρι, δείχνει πως ήταν απόλυτα σίγουρες στο τι θέλουν να κάνουν.

Η 17χρονη που παλεύει για τη ζωή της είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, ενώ ο αδερφός της ήταν αυτός που εντόπισε τα δυο κορίτσια μετά την πτώση τους από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα κορίτσια ήταν μέσα στα αίματα και το ένα έβγαζε επιφωνήματα.