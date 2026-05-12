Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα- «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο»

Μία εβδομάδα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης από το όπλο του 54χρονου πατέρα του φίλου του νέες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στις πρώτες της δηλώσεις στο MEGA η μητέρα του 21χρονου Νικήτα λέει πως μαζί με τη ζωή του γιου της, νιώθει πως ο δολοφόνος αφαίρεσε και τη δική της.

«Εγώ προσωπικά, αυτήν την στιγμή δεν έχω αίσθηση και ξέρω άτομα που έχουν δει αλλά δεν έχουν μιλήσει. Θα τους παρακαλούσα να μιλήσουν», λέει η μητέρα του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις 09:42 το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγες μόνο ώρες πριν δολοφονηθεί, ο Νικήτας έμπαινε στο συνεργείο αυτοκίνητων φίλου του. Ήταν χαλαρός και ευδιάθετος. Χόρευε κάποια στιγμή στους ρυθμούς της μουσικής που ακουγόταν.

Ο δολοφονημένος νεαρός δεν διαισθανόταν κίνδυνο. Συζητούσε με τον φίλο του και περίμενε μέσα στο συνεργείο για σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες, όπως φαίνεται από την κάμερα ασφαλείας.

Λίγο μετά, ο 21χρονος πήγε σε κομμωτήριο και στη συνέχεια ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του. Βγήκε για να μπει στο παρκαρισμένο του αυτοκίνητο και ξεκίνησε για το σπίτι του.

Ο 54χρονος που ομολόγησε ότι τον δολοφόνησε, εμβόλισε το αυτοκίνητό του και λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβόλησε 6 φορές από απόσταση αναπνοής.

«Πολύ πληγωμένη, πολύ στεναχωρημένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένειά μου», συμπληρώνει η μητέρα του.

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

«Αν κάποιος είδε το τροχαίο και θέλει να βοηθήσει, να μην φοβηθεί και να μιλήσει στην Αστυνομία».

Ο δολοφονημένος νεαρός προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις που είχε καταγγείλει.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, την ώρα που οι γονείς, οι αδερφές, οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Νικήτα θρηνούν την άδικη απώλειά του.