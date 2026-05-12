Κρήτη- Μητέρα 28χρονης: «Μου είπε ότι την πάτησε αυτοκίνητο»

Τα στοιχεία και τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, σε μία προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρότατου τραυματισμού της γυναίκας που βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι σε δρόμο, στο Ηράκλειο Κρήτης, εξετάζουν οι αρχές.

Σε φωτογραφικά καρέ φαίνεται ο κατεστραμμένος προφυλακτήρας του οχήματος μετά τον εντοπισμό της τραυματισμένης γυναίκας. Ο κατηγορούμενος είπε πως είχε τροχαίο στον ΒΟΑΚ εκείνο το απόγευμα, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει διαπιστωθεί από τις Αρχές.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται πως το ΙΧ που οδηγούσε δεν είχε το παραμικρό σημάδι λίγες ώρες νωρίτερα.

Η 28χρονη κατάφερε να πει κάποια πράγματα στη μητέρα της: «Το μόνο που μου έχει πει το παιδί μου ότι, ήταν κι ο αστυνομικός μπροστά, του Τμήματος Μαλεβιζίου, ότι την χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Δεν διευκρίνισε ποιο αυτοκίνητο ήταν αυτό. Και το πρωί τη ρώτησα κατά τις 6 ώρα «Γωγώ, τι κάνεις; Πώς είσαι, αγάπη μου;” ”Πονάει το κεφάλι μου. Μαμά, ζαλίζομαι”. Της λέω ”Θα μου πεις, αγάπη μου, κάτι τώρα;”. Μου λέει ”Τι;”. Λέω ”Τσακωθήκατε μ’ αυτόν, αγάπη μου; Τι έγινε;”. ”Ναι, τσακωθήκαμε”. Και ξανακλείνει τα ματάκια του. Έμεινε πάλι σε κενό πάλι. Δεν μπορεί να τα θυμηθεί όλα το παιδί. Δεν μπορεί να τα θυμηθεί. Δεν ξέρω, ίσως είναι νωρίς. Δεν ξέρω». Η αδερφή της 28χρονης είναι πλέον πεπεισμένη πως πίσω από τον τραυματισμό κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Η μητέρα της από την πλευρά της λέει στο MEGA πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια: «Κάναμε μία αξονική, αυτό, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Απόβρασμα, αυτό τα λέει όλα. (…) Μου είχε ρίξει κλωτσιά και με είχε ρίξει κάτω και ήμουν εγχειρισμένη 10 μέρες. Όχι, δεν μου είπε τροχαίο. Ότι ‘η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο. Άνοιξε η πόρτα και έπεσε’. Αυτό μου είπε, τίποτα άλλο. Τον ρωτούσα απλά ‘πού είστε;’ Για να μπορούμε να σε βρούμε, δεν βρήκαμε κάτι».

Ο αδερφός της 28χρονης παρέδωσε ένα ζευγάρι χειροπέδες που βρήκε στον δρόμο, μόλις δύο μέτρα από το σημείο που η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη. Οι Αρχές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν υπάρχει σύνδεση με την υπόθεση που ερευνούν: «Απλώς η χειροπέδα την είδαμε, δηλαδή περίπου δύο μέτρα πριν το χτύπημα. Την πήρα κατευθείαν, να σου πω την αλήθεια, στα χέρια μου και μετά παίρνω την Αστυνομία τηλέφωνο και τους λέω έτσι και έτσι. Και μου λέει ο διοικητής ‘περίμενε, παίρνουμε περιπολικό’. Όσον αφορά για το αμάξι με τους προφυλακτήρες και αυτά, μας κίνησε το παιδί την περιέργεια. Γιατί το μεγάλο το παιδί το είχαμε εμείς στα σπίτι μας. Το είχαμε στο σπίτι δηλαδή γιατί ήμουνα με τη μητέρα μαζί και το παιδί το αφήσαμε με τη γιαγιά γιατί είχαν να πάνε στο μαγαζί. Φεύγουμε και πάμε στο συμβάν για να δούμε πού έχει γίνει το συμβάν και με το παιδί έρχεται και αυτό μαζί μας. Μία στιγμή μου λέει μετά που πήγαμε στην Εθνική επάνω και περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο και ηρέμησα λιγάκι εγώ και τα παιδιά. Μου λέει ‘θείε το αμάξι μας, για ποιον λόγο’ μου λέει ‘λείπει αυτό το πράγμα;’. ‘Εμάς, είχε μπροστά αυτό το μαύρο’».

Το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που ήταν μέσα στο όχημα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του παρέσυρε με το όχημα τη μητέρα του και στη συνέχεια την εγκατέλειψε τραυματισμένη στον δρόμο.

Ο 30χρονος αρνείται ότι πέταξε τη σύζυγό του από το ΙΧ και την παρέσυρε

Ο 30χρονος, ο οποίος βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ που του έγινε, συνελήφθη. Ο ίδιος αρνείται πως χτύπησε τη σύζυγό του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Όταν συνέλθει η σύζυγός μου θα πει τι συνέβη στα αλήθεια. Ο προφυλακτήρας μου είχε πέσει πριν φτάσω στο σημείο όπου άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου κι έπεσε η σύζυγός μου. Μπορείτε να δείτε τις αεροφωτογραφίες που απεικονίζουν όλη τη διαδρομή που έκανα και ειδικότερα το κρίσιμο σημείο, όπου τράκαρα τον προφυλαχτήρα από το φορτηγάκι, τύπου κλούβα, σε παρακείμενο διάζωμα σε παράλληλο δρόμο με τον ΒΟΑΚ. Εκείνη τη στιγμή επιχειρούσα αναστροφή προκειμένου να μπω από τον ΒΟΑΚ στον παράλληλο δρόμο για να πάω προς το σπίτι του. Η πρόσκρουση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποχωριστεί ο προφυλακτήρας από το αυτοκίνητο και να αναγκαστώ να τον τοποθετήσω μέσα στην κλούβα. Επομένως από τις κάμερες των διπλανών σπιτιών που δείχνουν τη διαδρομή από το σπίτι μου προς το Γιόφυρο και από το Γιόφυρο την επιστροφή στο σπίτι μου, θα φανεί αναμφισβήτητα αυτό που υποστηρίζω. Όταν επιστρέφω μετά τις 17:30 έως και 18:00 το αυτοκίνητο μου δεν φέρει τον εμπρόσθιο προφυλακτήρα κι ενώ βρίσκομαι σε μεγάλη απόσταση άνω των 1.500 μέτρων από τον τόπο του συμβάντος και το οποίο έχει λάβει ενώ βρίσκομαι λίγο πριν το σπίτι μου στο ύψος της Ιεράς Μονής της Αγίας Φωτεινής».