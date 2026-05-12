Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Το ζευγάρι των αρχηγών, το κέντρο επιχειρήσεων, τα κρησφύγετα και ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι τέσσερις ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους.

Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν, όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, ούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρησφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρι.

Λίγο μετά τις 17:10 οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή τους, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο, φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας υποστήριξη προς τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας μελετά τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Η υπόθεση αφορά κακουργήματα και αναμένεται η άσκηση ποινικής δίωξης και η παραπομπή σε ανακριτή.

Οργάνωση με αρχηγική δομή

Νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου των αστυνομικών αρχών, αποκαλύπτοντας μια καλά οργανωμένη δομή με σαφείς ρόλους και επιχειρησιακή ιεραρχία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης των ληστειών. Δίπλα του, καθοριστικό ρόλο είχε η 26χρονη σύντροφός του, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως υπαρχηγός και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρησιακές ενέργειες, όχι μόνο σε στάδιο σχεδιασμού αλλά και εκτέλεσης.

Ως «κέντρο επιχειρήσεων» της οργάνωσης είχε χρησιμοποιηθεί κατοικία στο Αττικό Άλσος, στην περιοχή του Γαλατσίου, όπου τα μέλη συναντιούνταν και σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οργανώνονταν τόσο ληστείες στην Αττική όσο και στην επαρχία, με καταμερισμό ρόλων και προσεκτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση της 26χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε και σε απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στην περιοχή της Κορινθίας. Σε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, εμφανίζεται να κρατά μακρίκανο όπλο, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της ενεργούς εμπλοκής της σε ένοπλες ενέργειες.

Ο 30χρονος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και στη ληστεία της Κάτω Τιθορέας, καθώς ήταν εκείνος που ανάγκασε τον διευθυντή της τράπεζας να μεταβεί στο υπόγειο του καταστήματος και να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί αφαιρέθηκαν περίπου 200.000 ευρώ, πριν οι δράστες διαφύγουν με συνεργούς τους.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα λάμβανε αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τα μέλη της απέφευγαν να προσεγγίζουν απευθείας τις κατοικίες τους με οχήματα, τα οποία στάθμευαν σε μεγάλη απόσταση, συνεχίζοντας πεζοί για αρκετά οικοδομικά τετράγωνα, ώστε να μην καταγράφονται κινήσεις ή ύποπτες μετακινήσεις.

Η αστυνομική έρευνα δείχνει ότι η οργάνωση είχε πρόσβαση και σε άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούσε ως υποστηρικτικά μέλη, ενώ τα ίδια κρησφύγετα λειτουργούσαν ως χώροι προετοιμασίας και συντονισμού. Εκεί φέρεται να σχεδιάζονταν τόσο οι ληστείες όσο και οι τρόποι διαφυγής.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η εξάρθρωση της ομάδας αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης, η οποία εντάθηκε μετά από προηγούμενες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράσης. Καταλυτική θεωρείται η σύνδεση στοιχείων από διαφορετικά περιστατικά, που οδήγησε σταδιακά στην ταυτοποίηση των μελών.

Μετά τις συλλήψεις, η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου συνεργών και τυχόν επιπλέον υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης.