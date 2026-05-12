Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Το ζευγάρι των αρχηγών, το κέντρο επιχειρήσεων, τα κρησφύγετα και ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι τέσσερις ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, καθώς και άλλα τέσσερα άτομα που θεωρούνται συνεργοί τους.
Η συμμορία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το ελληνικό FBI εδώ και αρκετό καιρό και αμέσως μετά τη ληστεία ξεκίνησε η καταδίωξη. Οι ληστές που ήταν βαριά οπλισμένοι αναγκάστηκαν να παραδοθούν, όταν είδαν ότι δεν είχαν τρόπο να ξεφύγουν. Οπλοστάσιο με χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, ούζι και πυροκροτητές βρέθηκε στα κρησφύγετά τους σε Αθήνα και Αλεποχώρι.
Λίγο μετά τις 17:10 οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή τους, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί στην είσοδο, φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας υποστήριξη προς τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας μελετά τη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και άλλα κρίσιμα στοιχεία. Η υπόθεση αφορά κακουργήματα και αναμένεται η άσκηση ποινικής δίωξης και η παραπομπή σε ανακριτή.
Οργάνωση με αρχηγική δομή
Νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής ομάδας που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου των αστυνομικών αρχών, αποκαλύπτοντας μια καλά οργανωμένη δομή με σαφείς ρόλους και επιχειρησιακή ιεραρχία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη του συντονισμού και της οργάνωσης των ληστειών. Δίπλα του, καθοριστικό ρόλο είχε η 26χρονη σύντροφός του, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως υπαρχηγός και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρησιακές ενέργειες, όχι μόνο σε στάδιο σχεδιασμού αλλά και εκτέλεσης.
Ως «κέντρο επιχειρήσεων» της οργάνωσης είχε χρησιμοποιηθεί κατοικία στο Αττικό Άλσος, στην περιοχή του Γαλατσίου, όπου τα μέλη συναντιούνταν και σχεδίαζαν τις επόμενες κινήσεις τους. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οργανώνονταν τόσο ληστείες στην Αττική όσο και στην επαρχία, με καταμερισμό ρόλων και προσεκτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δράση της 26χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε και σε απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στην περιοχή της Κορινθίας. Σε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, εμφανίζεται να κρατά μακρίκανο όπλο, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της ενεργούς εμπλοκής της σε ένοπλες ενέργειες.
Ο 30χρονος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και στη ληστεία της Κάτω Τιθορέας, καθώς ήταν εκείνος που ανάγκασε τον διευθυντή της τράπεζας να μεταβεί στο υπόγειο του καταστήματος και να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Από εκεί αφαιρέθηκαν περίπου 200.000 ευρώ, πριν οι δράστες διαφύγουν με συνεργούς τους.
Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα λάμβανε αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τα μέλη της απέφευγαν να προσεγγίζουν απευθείας τις κατοικίες τους με οχήματα, τα οποία στάθμευαν σε μεγάλη απόσταση, συνεχίζοντας πεζοί για αρκετά οικοδομικά τετράγωνα, ώστε να μην καταγράφονται κινήσεις ή ύποπτες μετακινήσεις.
Η αστυνομική έρευνα δείχνει ότι η οργάνωση είχε πρόσβαση και σε άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιούσε ως υποστηρικτικά μέλη, ενώ τα ίδια κρησφύγετα λειτουργούσαν ως χώροι προετοιμασίας και συντονισμού. Εκεί φέρεται να σχεδιάζονταν τόσο οι ληστείες όσο και οι τρόποι διαφυγής.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι η εξάρθρωση της ομάδας αποτέλεσε αποτέλεσμα πολύμηνης παρακολούθησης, η οποία εντάθηκε μετά από προηγούμενες ληστείες με παρόμοιο τρόπο δράσης. Καταλυτική θεωρείται η σύνδεση στοιχείων από διαφορετικά περιστατικά, που οδήγησε σταδιακά στην ταυτοποίηση των μελών.
Μετά τις συλλήψεις, η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου συνεργών και τυχόν επιπλέον υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της οργάνωσης.
Η επιχείρηση σύλληψης στο Αλεποχώρι
Καθοριστική υπήρξε η επιχείρηση στο Αλεποχώρι, όπου ακινητοποιήθηκαν πέντε από τους οκτώ κατηγορούμενους. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον δρόμο προς Ψάθα, οδηγώντας το όχημα των δραστών σε χωμάτινο αδιέξοδο.
Οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως ακινητοποιήθηκαν άμεσα. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε μέρος της λείας, περίπου 215.000 ευρώ, καθώς και βαρύς οπλισμός που περιελάμβανε 4 χειροβομβίδες, 4 όπλά, 1 καλάσνικοφ και 2 πολυβόλο τύπου Scorpion. Η επιλογή του σημείου της επιχείρησης έγινε με στόχο την αποφυγή κινδύνου για πολίτες.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης
Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα δομημένη και επιχειρησιακά ευέλικτη, με σαφείς ρόλους, διαρκή προσαρμογή στις αστυνομικές μεθόδους και συστηματική χρήση μέτρων αντιπαρακολούθησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της ξεκίνησε από το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα σταθερό δίκτυο που είχε ως βασικό στόχο τις ληστείες τραπεζών για οικονομικό όφελος. Σε αυτό το διάστημα φέρεται να έχει διαπράξει 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και τουλάχιστον 15 κλοπές οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως μέσα διαφυγής ή για την εκτέλεση των χτυπημάτων. Το συνολικό ποσό που αποδίδεται στη δράση τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 480.000 ευρώ.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργάνωσης ήταν ο επαγγελματικός τρόπος προσέγγισης των στόχων. Τα μέλη πραγματοποιούσαν παρακολουθήσεις πριν από κάθε ενέργεια, χαρτογραφούσαν τις περιοχές, εξέταζαν διαδρομές διαφυγής και χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα με πλαστές πινακίδες για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους. Παράλληλα, προχωρούσαν σε συχνές αλλαγές οχημάτων κατά τη διαφυγή, ενώ χρησιμοποιούσαν μεταμφιέσεις ώστε να μην αναγνωρίζονται από κάμερες ασφαλείας ή μάρτυρες.
Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τονίζεται από τις αρχές, υπήρχε ταυτόχρονη δράση σε διαφορετικά σημεία, γεγονός που δείχνει συντονισμό και καταμερισμό ρόλων. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του 2024 η ομάδα φέρεται να πραγματοποίησε δύο ληστείες μέσα σε λίγα λεπτά σε τραπεζικά καταστήματα της Νέας Ιωνίας, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της για ταχεία και οργανωμένη εκτέλεση επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και πιθανές διασυνδέσεις ορισμένων μελών με τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες ξεκίνησαν να εστιάζουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και φέρονται να είχαν επαφές με κύκλους του χώρου αυτού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το εύρος ή η φύση αυτών των σχέσεων παραμένει αντικείμενο διερεύνησης και δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως η επιχειρησιακή σύνδεση με τη συγκεκριμένη οργάνωση.
Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI οδηγήθηκαν στα ίχνη της ομάδας μετά από προηγούμενη ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, όπου είχαν αφαιρεθεί περίπου 236.000 ευρώ. Από εκείνη την υπόθεση προέκυψαν κρίσιμα στοιχεία που βοήθησαν στη σταδιακή χαρτογράφηση του δικτύου και στην ταυτοποίηση βασικών μελών.
Η μεθοδολογία της οργάνωσης περιλάμβανε επίσης μέτρα απόκρυψης ταυτότητας, όπως χρήση full face μασκών, γαντιών και καμένων κινητών συσκευών για την αποφυγή εντοπισμού. Επιπλέον, τα μέλη φρόντιζαν να ελαχιστοποιούν ψηφιακά ίχνη και να αλλάζουν συνεχώς σημεία συνάντησης και διαμονής.
Το χρονικό της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Η ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας εκτυλίχθηκε με κινηματογραφικό τρόπο. Τρεις μεταμφιεσμένοι δράστες εισήλθαν στο υποκατάστημα, ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και κράτησαν ομήρους για περίπου 20 λεπτά. Ο ένας εκτελούσε χρέη «τσιλιαδόρου» οπλισμένος με καλάσνικοφ, ενώ ο δεύτερος με πιστόλι οδήγησε υπάλληλο στο χρηματοκιβώτιο.
Κατά τη διαφυγή τους, τους έπεσαν δεσμίδες χρημάτων και κινητό τηλέφωνο, τα οποία μάζεψαν πριν αποχωρήσουν με όχημα συνεργού. Στη συνέχεια άλλαξαν αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προς τη Βοιωτία, μέχρι που εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και προέβαλαν αντίσταση.
Μετά τις συλλήψεις, οι έρευνες συνεχίζονται σε Αθήνα, Λουτράκι και Αλεποχώρι, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα κρησφύγετα της οργάνωσης.
