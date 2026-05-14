Ατρόμητος Πατρών: «Πρέσβης» και πάλι μετά το 1994- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο Ατρόμητος Πατρών Πατρών επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες μετά από 33 χρόνια, σίγουρος και δίκαιος πρωταθλητής ΕΠΣ Αχαΐας, μία αγωνιστική πριν πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος!

Έτσι θα εκπροσωπήσει το Αχαΐκό ποδόσφαιρο στη Γ’ Εθνική, μαζί με την Παναχαϊκή και τον Παναιγιάλειο.

Η ιστορική άνοδος του Ατρομήτου Πατρών στη Γ' Εθνική δεν αποτελεί μόνο μία τεράστια επιτυχία για την ομάδα των Ζαρουχλεΐκων, αλλά και μία σπουδαία επιστροφή του συλλόγου στις εθνικές κατηγορίες έπειτα από 33 ολόκληρα χρόνια.

Ο Ατρόμητος θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε εθνικό πρωτάθλημα, γράφοντας μία νέα «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Θυμίζουμε πως την περίοδο 1993-1994 είχε αγωνιστεί στη Δ’ Εθνική, και ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε εθνικές κατηγορίες.

Τερμάτισε στην 11η θέση του 6ου Ομίλου, έχοντας 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 17 ήττες σε 34 αγώνες, και 34-47 γκολ.

Παρά την αξιοπρεπή παρουσία του, υποβιβάστηκε, καθώς εκείνη τη χρονιά από τον όμιλο των 18 ομάδων αποχαιρετούσαν την κατηγορία συνολικά δέκα σύλλογοι!

Ο Ατρόμητος έχει 3 πρωταθλήματα ΕΠΣ Αχαΐας στην κατοχή του, 1 Κύπελλο και καμαρώνει για τις δύο συμμετοχές του σε Γ’ και Δ’ Εθνική και τις 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ιδρύθηκε το 1929 αρχικά με έδρα την κεντρική συνοικία Μαρκάτο για να μετακομίσει αργότερα στην περιοχή των Ζαρουχλεϊκων και να μετονομαστεί σε «Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ατρόμητος Πατρών», επί προεδρίας Ντίνου Βασιλοπούλου. Στις 23 Νοεμβρίου 1929 αναγνωρίστηκε επίσημα από το Πρωτοδικείο Πατρών. Έχει αγωνιστεί κατά καιρούς σε όλες τις κατηγορίες της Ε.Π.Σ. Αχαΐας. Ξεκίνησε από το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας για να ανεβεί στην Β΄ πρώτη φορά το 1930 έως το 1934. Το 1935 ανέβηκε στην Α' Κατηγορία για να ανέβει ξανά το 1974, όπου αγωνίζεται συνεχώς έως σήμερα.

Ο Ατρόμητος Πατρών το 1975 έχασε το Πρωτάθλημα Αχαΐας σε αγώνα μπαράζ από τον Άρη Πατρών, στερούμενος έτσι την πρόκριση στα μπαράζ ανόδου από όπου και θα διεκδικούσε την άνοδο στη Β΄ Εθνική. Τη σεζόν 1992-93 στέφθηκε Πρωταθλητής Αχαΐας και κέρδισε την άνοδο στο Πρωτάθλημα Δ΄ Εθνικής της επόμενης περιόδου με γνωστούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ όπως οι Δημήτρης Τσαούσογλου, Γιάννης Κατσιγιάννης, Κώστας Τριαδάς, Κώστας Κυριακόπουλος, Γιάννης Κόντος, Παναγιώτης Μέξας κ.α. Τις σεζόν 2014-15 και 2015-16 ήταν φιναλίστ του Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Αχαΐας, όπου στους τελικούς αντιμετώπισε τους Άρη Πατρών και Κεραυνό Αγίου Βασιλείου αντίστοιχα. Τη σεζόν 2018-19 έφτασε ξανά στον τελικό, όπου επικρατώντας του Παναιγιάλειου με 2-1 με ανατροπή αναδείχθηκε κυπελλούχος Ε.Π.Σ. Αχαΐας για πρώτη φορά κερδίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας της επόμενης περιόδου.

ΛΕΖΑΝΤΑ

Στην κεντρική φωτογραφία η ομάδα του 1994: Όρθιοι από αριστερά: Ντρόλλας Νικόλαος (γενικός αρχηγός) – Μπέττης Νικόλαος (προπονητής) – Ασημακόπουλος Αθανάσιος – Μπινιέρης Νικόλαος – Ψυχογιός Γεώργιος – Κάρπης Νικόλαος – Αποστολόπουλος Δημήτριος – Κάρπης Ιωάννης – Ηλίας Αναστάσιος – Αγγελόπουλος Θεόδωρος – Ασημακόπουλος Ελευθέριος – Ντρόλλας Γεώργιος (πρόεδρος). Καθιστοί: Βυθούλκας Γεώργιος – Κατσάρος Αλέκος – Τζέλης Τρύφωνας – Κατριμπούζας Σωτήρης – Σουλέλες Γρηγόρης – Σουλίτζης Μάκης – Γκολώνης Αντώνης.