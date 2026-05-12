Απώλεια: Σίγησε η θρυλική φωνή του Ηρακλή Κοτζιά

Ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς «έφυγε» σήμερα βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους.

Ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας.

Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος». Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της “ΕΡΑ ΣΠΟΡ” το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της.

Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του.



Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη.