Alco: Η κυβέρνηση και όχι ο πόλεμος υπεύθυνη για την ακρίβεια

Πτώση για την ΝΔ στην πρόθεση ψήφου
Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco παρουσίασε ο Alpha με βασικά ερωτήματα τους υπεύθυνους για την ακρίβεια αλλά και τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε μείωση της εκλογικής της επιρροής με την κυβέρνηση να καταγράφει ποσοστό της τάξης του 22,8% (με πτώση μίας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου). Ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ με αύξηση κατά 0,2% στο 12,2%, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8%, ενώ με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ (με άνοδο από το 6,8%), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας από 6,3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% (από 4,6%) ενώ ακολουθούν με 2,6% η Φωνή Λογικής, με 2,5% το ΜέΡΑ25 και με 2% η Νίκη.
Στο ερώτημα για τον πιο επιτυχημένο υπουργό, ο Νίκος Δένδιας παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση. Πρόκειται για πολιτικό δείκτη αξιολόγησης και όχι συμπάθειας, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος. Η εικόνα του Νίκου Δένδια είναι χρόνια σταθερή ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βασίλης Κικίλιας με 4% και 2%, αντίστοιχα.
Εντυπωσιακά υψηλά τα ποσοστά του Νίκου Δένδια και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ενώ ανεβαίνει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ειδικά μετά την ανάληψη της θέσης του προέδρου του Eurogroup.
Η διαφορά ωστόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ανεβαίνει στην τρίτη θέση καταγράφοντας αυξημένα ποσοστά στο 32% με τον Κωστή Χατζηδάκη να ακολουθεί με 21%.
Αλλαγή θέσης σημειώνεται ωστόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας καθώς προτιμούν την Νίκη Κεραμέως με ίδια ποσοστά με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο 7% έναντι του Βασίλη Κικίλια που ακολουθεί.
Θετικές είναι οι εντυπώσεις για την επικοινωνιακή προσέγγιση της επίσκεψης Μακρόν στην Ελλάδα καθώς το 44% των ερωτηθέντων απαντά πως κρίνει ότι ισχυροποιείται η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας. Αντίθετη άποψη έχει το 36%.
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco, χαμηλή παραμένει η αντίληψη των πολιτών για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το 59% θεωρεί ότι δεν ωφελούν καθόλου, το 25% λίγο, αρκετά απαντά το 6% και μόλις 2% απαντά πολύ.
Το αφήγημα της ακρίβειας λόγω του πολέμου δεν πείθει πολύ, όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης της Alco καθώς το 47% κρίνει ότι περισσότερο ευθύνεται η κυβέρνηση. Το 30% η αισχροκέρδεια, και μόλις το 18% θεωρεί ως υπεύθυνο για την ακρίβεια τον πόλεμο στο Ιράν.
