Μοναδικό θέαμα στο πρωτάθλημα τραμπολίνου που έγινε στο «Τόφαλος»

Έναν από τους αρτιότερους αγώνες στην ιστορία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τραμπολίνου και Ακροβατικού Διαδρόμου έζησε η Πάτρα και οι πάνω από 1000 επισκέπτες της το τριήμερο 8-10 Μαΐου στο ΠΕΑΚ Δ. Τόφαλος».

Στον αγώνα συμμετείχαν 25 Αθλητικά σωματεία με την αφρόκρεμα των αθλητών και αθλητριών από όλη την Ελλάδα, με 262 προγράμματα στον Ακροβατικό Διάδρομο, το τραμπολίνο και το Διπλό μίνι τραμπ.

Οι θεατές του αγώνα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικά προγράμματα από τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των κατηγοριών. Η ένωση μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά:

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που ως ΜΕΓΑΣ Χορηγός Συνέβαλε καθοριστικά για την πραγματοποίηση του αγώνα.

Το Δήμο Πατρέων για την ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά οργάνων

Τους κ. Στεφανόπουλο Δημήτρη του Γ.Α.Σ. Αλέξανδρου για τη σημαντική βοήθεια τους στη Διοργάνωση του αγώνα.

Τους Χορηγούς Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμο Πατρέων, τις Εταιρείες «ΔΟΥΒΡΗΣ» «KENDRO» και «PLAYSPORTS»

Επίσης να συγχαρεί όλους τους αθλητές-τριες για τις επιδόσεις τους και προπονητές-τριες για την εξαιρετική τους δουλειά και όλους για την υποδειγματική συμπεριφορά τους στον αγώνα.

Στον αγώνα παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Αντωνόπουλος Τάκης στον οποίο απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα και αναμνηστικό του αγώνα από τον Πρόεδρο της Τεχν. Επιτροπής Τραμπολίνο ΕΓΟ κ. Λεμονή Πέτρο για την καθοριστική του συμβολή στη διοργάνωση του αγώνα.

Τιμητική πλακέτα και αναμνηστικό του αγώνα απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Τεχν. Επιτροπής Τραμπολίνο κ. Λεμονή Πέτρο και στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Δήμου Πατρέων κ. Πετρόπουλο Τάκη που επίσης παραβρέθηκε για την διαχρονική προσφορά του στο Τραμπολίνο στην πόλη μας.

Παρόντες από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. ήταν ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Τραμπολίνο κ. Πέτρος λεμονής, το μέλος Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και την ΑΕΣΓΔΕ ο Πρόεδρος Παυλάκης Ιωάννης, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΣΓΔΕ Διαμαντόπουλος Ανδρέας και ο ταμίας Ντίνος Νίκος.