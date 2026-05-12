Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας για Πελετίδη- Επιστρέφει με ανακοίνωση στην απάντηση της Δημοτικής Αρχής

Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση, μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και του Δήμου Πατρέων.

Με αφορμή την απάντηση του Δήμου στο ερώτημα της ΔΕΕΠ για το αναπτυξιακό μέλλον της πόλης, απάντηση που, σύμφωνα με τη ΝΔ, αποκαλύπτει μια δημοτική αρχή «εγκλωβισμένη σε γυάλινο πύργο», ενώ η Πάτρα χάνει έδαφος έναντι της υπόλοιπης Ελλάδας. η Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας εξέδωσε νεα ανακοίνωση:

"Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στο αυτονόητο ερώτημα της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας για το μέλλον της Πάτρας, επιβεβαιώνει δυστυχώς τον χειρότερο φόβο των Πατρινών: Ο κ. Πελετίδης και οι συνεργάτες του παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έναν ιδεολογικό «γυάλινο πύργο», μακριά από την πραγματικότητα και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Αντί για επιχειρήματα, η δημοτική αρχή επέλεξε για άλλη μια φορά την ξύλινη γλώσσα, τις θεωρίες συνωμοσίας για «αφεντάδες» και την επαναστατική γυμναστική του περασμένου αιώνα.

Απαντάμε στον κ. Πελετίδη ξεκάθαρα:

Η πραγματική "κόλαση" για τον λαό της Πάτρας δεν είναι οι επενδύσεις, αλλά η φυγή των νέων μας, η έλλειψη θέσεων εργασίας και η στασιμότητα στην οποία έχει καταδικάσει την πόλη. Την ώρα που η υπόλοιπη Ελλάδα αλλάζει, η Πάτρα μένει στο περιθώριο επειδή εσείς κ. Πελετίδη αρνείστε να συζητήσετε οτιδήποτε δεν φέρει τη σφραγίδα του κόμματός σας.

Βαφτίζετε «ξεπούλημα» κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που θα φέρει έσοδα και ζωή στην Πάτρα. Η δική σας εναλλακτική είναι η εγκατάλειψη και τα ερείπια, τα οποία προφανώς θεωρείτε «λαϊκή κυριαρχία».

Πάει πολύ να μιλάνε για αξιοπρέπεια αυτοί που χρησιμοποιούν τον Δήμο ως κομματικό φέουδο και την Πάτρα ως πεδίο εφαρμογής των ιδεοληψιών τους. Η αξιοπρέπεια των πολιτών κερδίζεται με έργα, με υποδομές, με σύγχρονη υγεία και παιδεία, στα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει έργο, ενώ εσείς απλώς υψώνετε πανό διαμαρτυρίας.

Πράγματι, δεν είμαστε στην ίδια πλευρά. Εμείς είμαστε με την πλευρά της δημιουργίας, της εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της προόδου. Εσείς παραμένετε με την πλευρά της άρνησης, της οπισθοδρόμησης και της μιζέριας.

Εσείς επιλέγετε να είστε οι σθεναροί υπερασπιστές ενός παρακμιακού "χθες". Εμείς παλεύουμε για μια Πάτρα που θα πρωταγωνιστεί στο "αύριο".

Ο πατραϊκός λαός έχει πλέον αντιληφθεί ότι η «επανάστασή» σας είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ευημερία του. Η ώρα της αλήθειας και της σύγκρισης πλησιάζει και εκεί οι κραυγές δεν θα είναι αρκετές για να καλύψουν την αποτυχία σας"