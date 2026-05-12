Επιτυχημένο το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ 2026- «Ενεργός Πολιτειότητα και Ψυχική Ανθεκτικότητα»

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: «Ενεργός και Αλληλέγγυος Μαθητής Πολίτης», με κεντρική θεματική για το σχολικό έτος 2025-2026 «Ενεργός Πολιτειότητα και Ψυχική Ανθεκτικότητα».

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, κα Ιωάννα Θωμοπούλου, και τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών και Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας, κα Φωτεινή Δημακοπούλου, και πραγματοποιήθηκε στις 5-6-7 Μαΐου 2026 στο αμφιθέατρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Πάτρα, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, περισσότεροι από 600 μαθητές και μαθήτριες 40 σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας παρουσίασαν εργασίες, δημιουργικές δράσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, θεατρικά, μουσικά και εικαστικά έργα, αναδεικνύοντας με τον δικό τους αυθεντικό λόγο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ψυχική ανθεκτικότητα, την αξία της συμμετοχής, την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας, την οικολογική ευθύνη, την αποδοχή, τη συνεργασία και τη διεκδίκηση μιας κοινωνίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ιδιαίτερη θέση στο Φεστιβάλ κατείχε η έκθεση των μαθητικών εικαστικών έργων, στο πλαίσιο του 2ου Μαθητικού Εικαστικού Διαγωνισμού με αντίστοιχο θέμα: «Ενεργός Πολιτειότητα & Ψυχική Ανθεκτικότητα», όπου έγινε και η τελετή Βράβευσης τριών μαθητριών που διακρίθηκαν. Τα έργα που παρουσιάστηκαν ανέδειξαν με ευαισθησία, φαντασία και εικαστική δύναμη τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την κοινωνική ευθύνη, την εσωτερική δύναμη, την αλληλεγγύη, την ελπίδα και την ανάγκη συλλογικής δράσης. Η εικαστική έκθεση αποτέλεσε έναν χώρο μαθηματικής έκφρασης, αισθητικής καλλιέργειας και κοινωνικού προβληματισμού, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να γίνει γλώσσα ευθύνης, στάσης και ελπίδας.

Το Φεστιβάλ δεν υπήρξε απλώς ως μια σχολική εκδήλωση. Αποτέλεσε έναν ζωντανό παιδαγωγικό χώρο δημοκρατικού διαλόγου, δημιουργικής έκφρασης και ουσιαστικής συμμετοχής. Οι μαθητές με τις ιδέες, τα έργα και τις παρεμβάσεις τους απέδειξαν ότι η νέα γενιά έχει λόγο, άποψη, ευαισθησία και δύναμη να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης, ανθρώπινης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Η θεματική της ψυχικής ανθεκτικότητας συνδέθηκε ουσιαστικά με την ενεργό πολιτειότητα, αναδεικνύοντας ότι ο πολίτης δεν είναι μόνο φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά και πρόσωπο με συναισθηματικές ανάγκες, κοινωνική ευθύνη, ηθική στάση και δυνατότητα παρέμβασης στον δημόσιο χώρο. Σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων, η εκπαίδευση δεν καλείται να καλλιεργήσει μόνο γνώσεις, αλλά και αξίες, αντοχές, ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και δημοκρατική συνείδηση.

Η μεγάλη συμμετοχή, ο ενθουσιασμός των μαθητών/τριών, η ποιότητα των παρουσιάσεων και η ευαισθησία των εικαστικών έργων επιβεβαίωσαν ότι το σχολείο μπορεί να γίνει χώρος προσωπικού λόγου, δημιουργίας, κοινωνικής εγρήγορσης και ελπίδας. Επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι όταν δίνεται στους μαθητές χώρος να εκφραστούν και να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν, τότε η εκπαίδευση αποκτά βαθύτερο νόημα.

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζονται προς όλες τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν, τους/τις Διευθυντές/ντριες, τους/τις Εκπαιδευτικούς που καθοδήγησαν με παιδαγωγική ευθύνη και μεράκι τις μαθητικές ομάδες, καθώς και τους Μαθητές και τις Μαθήτριες που με τη συμμετοχή τους έδωσαν ζωή, περιεχόμενο και προοπτική στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους συντελεστές, τα μέλη των επιτροπών, τους φορείς και τα πρόσωπα που συνέβαλαν στην άρτια υλοποίηση του Φεστιβάλ και του Εικαστικού Διαγωνισμού, στηρίζοντας έμπρακτα μια παιδαγωγική πρωτοβουλία που ενισχύει τη μαθητική φωνή, τη δημοκρατική συμμετοχή και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, και κυρίως προς:

- την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κο Χαράλαμπο Μπονάνο και την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, κα Άννα Μαστοράκου, για την άμεση ανταπόκριση και την πολύπρευρη αρωγή τους, οι οποίοι τίμησαν μάλιστα με την παρουσία τους το Μαθητικό Φεστιβάλ

- τον Πρύτανη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητή κο Εμμανουήλ Κουτούζη, για την ευγενική παραχώρηση του χώρου και την κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών του Φεστιβάλ.

- τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης, οι οποίοι αποτελούν κάλλιστο παράδειγμα ενεργού πολίτη.

Το μήνυμα του 2ου Φεστιβάλ παραμένει ισχυρό και επίκαιρο: ο ενεργός και ψυχικά ανθεκτικός πολίτης διαμορφώνεται από τη στιγμή που το παιδί μαθαίνει να σκέφτεται, να αισθάνεται, να συνεργάζεται, να διεκδικεί, να σέβεται και να δημιουργεί.

Σε έναν κόσμο που συχνά δοκιμάζει τις αντοχές των νέων ανθρώπων, το σχολείο οφείλει να παραμένει χώρος προστασίας, νοήματος, ελπίδας και δημοκρατικής αγωγής. Και οι μαθητές και οι μαθήτριες μας μάς απέδειξαν, με τον πιο συγκινητικό τρόπο, ότι δεν μπορούν να είναι μόνο οι πολίτες του αύριο, αλλά οι ενεργοί, αλληλέγγυοι και υπεύθυνοι πολίτες του σήμερα.