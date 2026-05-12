Πάτρα: "Να ξέρετε ότι αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου" στο Επίκεντρο+

Η παράσταση που εδώ και τρία χρόνια μιλάει για όσα δεν θέλουμε να ακούσουμε, "Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι Σφύριγμα Τρένου" του Θανάση Τριαρίδη έρχεται στην Πάτρα στο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου για 2 μόνο βραδιές, απόψε Τρίτη 12-5 & την Τετάρτη Μαΐου 2026!

Δημοσιευμένο τον Ιούνιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, το έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Η παράσταση, με κεντρικό άξονα την πολιτική εξόντωσης των μεταναστών, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και κατάφερε να ξεχωρίσει, τόσο για την αισθητική της όσο και για την ερμηνευτική της δύναμη. Οι δύο τους, μαζί με τους Λεωνίδα Μπακάλη και Νίκο Στεργιώτη, δημιούργησαν ένα σφιχτοδεμένο, δυστοπικό σύμπαν που συντάραξε κοινό και κριτικούς.

Η παράσταση έγινε sold-out σε σύντομο χρονικό διάστημα και προκάλεσε το ερώτημα: «Αν αυτή είναι η πρώτη τους θεατρική δουλειά, τι θα ακολουθήσει;».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Θανάσης Τριαρίδης, ένας από τους πολυπαιγμένους ελληνογλωσσους θεατρικούς συγγραφείς του καιρού μας, εδώ και τρία χρόνια έχει αφιερώσει την πένα του (με περισσότερα από έξι έργα) στον αγώνα κατά ενάντια στην κρατική πολιτική εξόντωσης των μεταναστών που ολοένα κλιμακώνεται (το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα της Ευρώπης στην Πύλο, τα Pushbuck, υπουργοί μετανάστευσης με ακροδεξιές καταβολές και νομοθεσία που παραπέμπει στους Νόμους της Νυρεμβέργης).

Όπως σημειώνει ο ίδιος στον πρόλογο του έργου: "Θα ήθελα όταν τελειώνει η παράσταση ο κάθε θεατής να γνωρίζει πως, την ώρα που αυτός καθόταν στη θέση του, δολοφονήθηκαν κι άλλοι άντρες, κι άλλες γυναίκες, κι άλλα παιδιά στην θάλασσα. Και το έγκλημα αυτό γίνεται με την σιωπή του και την σιωπή μας, την ανοχή του και την ανοχή μας, την συναυτουργία του και την συναυτουργία μας."

Λίγα λόγια για την υπόθεση



Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος καταφθάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 της κρατικής υπηρεσίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξη τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή με την αντιασφυξιογόνο μάσκα εντείνει την αγωνία. Η εξέλιξη του έργου απρόβλεπτη με απότομες εναλλαγές από κωμικές καταστάσεις σε έντονα δραματικές οδηγεί στην τελική αλήθεια.

Κύκλοι συζητήσεων:



Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, των συντελεστών της παράστασης και του κοινού. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν οι:

● Στέλιος Κούλογλου (δημοσιογράφος – ευρωβουλευτής),

● Ιάσονας Αποστολόπουλος (διασώστης – ακτιβιστής),

● Πέτρος Κωνσταντίνου (συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ – ακτιβιστής),

● Έφη Δούση (δικηγόρος – ακτιβίστρια),

● Νόρα Ράλλη (δημοσιογράφος – Εφημερίδα των Συντακτών),

● Μάνος Κοντολέων (συγγραφέας).

Συντελεστές παράστασης

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς - Γιώργος Γκιόκας

Σκηνικά - Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα

Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης

Σχεδιασμός φωτισμού: Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα

Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Video- trailer: Φίλιππος Μέμος

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Τσίγκας

Παραγωγή: Θέατρο OLVIO

Ερμηνεύουν οι: Γιώργος Γκιόκας, Νίκος Μαρνάς, Λεωνίδας Μπακάλης, Νίκος Στεργιώτης.

Διάρκεια: 70 λεπτά.

Την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:15.

Εισιτήρια: 16 ευρώ και μειωμένο 14 ευρώ (φοιτητικό, ΑμεΑ, ανέργων, άνω των 65).

Προπώληση:

www.more.com/gr-el/tickets/theater/offer/na-kserete-pos-auto-pou-akoute-einai-sfyrigma-trenou-tou-th-triaridi/

Περισσότερες πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 46 10 50.