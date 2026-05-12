Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση»

Οι καταθέσεις των γιατρών στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο προκάλεσαν σοκ και βαθιά συγκίνηση, καθώς περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο.

Ο επιμελητής της ΜΕΘ Παίδων κατέθεσε ότι επρόκειτο για εμφανή και βαρύτατη κακοποίηση, σημειώνοντας πως από τις πρώτες ώρες νοσηλείας ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων.

Συγκλονιστική η κατάθεσή του Επιμελητή για τα τραύματα στο σώμα του παιδιού

Όπως ανέφερε, η δεύτερη αξονική τομογραφία έδειξε ότι η κατάσταση του μικρού Άγγελου ήταν μη αναστρέψιμη. Ο γιατρός μίλησε για δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, εξηγώντας πως το τραύμα στη δεξιά πλευρά ενδέχεται να είχε προκληθεί έως και επτά ημέρες πριν από το μοιραίο χτύπημα στην αριστερή πλευρά, το οποίο οδήγησε το παιδί σε κωματώδη κατάσταση. Παράλληλα, περιέγραψε τραύματα στην πλάτη που σύμφωνα με τα ευρήματα παρέπεμπαν σε χτυπήματα από ζώνη ή βέργα, ενώ αναφέρθηκε ακόμη σε περιπρωκτικές βλάβες αλλά και σε εγκαύματα από τσιγάρο.

Το παιδί ήταν σε κώμα όταν πήγε στο νοσοκομείο

Ανατριχιαστική ήταν και η κατάθεση της παιδιάτρου – επιμελήτριας Β’, η οποία παρέλαβε πρώτη το παιδί στο νοσοκομείο, γραφει το Nea Kriti.gr.

«Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο, περιγράφοντας ότι το παιδί βρισκόταν σε βαθύ κώμα, χωρίς αντίδραση σε ερεθίσματα, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε διασωλήνωση.

Η ίδια εξήγησε ότι όταν ρώτησε για τραυματισμό στο δάχτυλο του ποδιού, της απάντησαν πως το παιδί είχε χτυπήσει σε τραπεζάκι, ενώ για το έγκαυμα στο χέρι της είπαν ότι προκλήθηκε από φούρνο.

Ωστόσο, όπως κατέθεσε, το παιδί έφερε πολλαπλά τραύματα σε όλο του το σώμα, διαφορετικών χρονικών περιόδων, με εμφανείς μώλωπες διαφορετικού χρωματισμού. Η εικόνα που αντίκρισαν οι γιατροί ήταν τόσο σοβαρή, ώστε όπως είπε. αποφάσισαν άμεσα να ενημερώσουν την Αστυνομία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η παιδίατρος ανέφερε επίσης ότι η μητέρα του παιδιού δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης του μικρού Άγγελου.

Ξέσπασαν δεκάδες πολίτες εναντίον των κατηγορουμένων

Συγκεντρωμένοι πολίτες ξέσπασαν κατά των κατηγορουμένων κατά την αποχώρησή τους από το δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου φωνάζοντας συνθήματα και βαριές εκφράσεις προς τη μητέρα του παιδιού, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σημείο για την αποτροπή επεισοδίων.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και η μητέρα της 27χρονης κατηγορούμενης, η οποία υποστήριξε ότι η κόρη της αντιμετώπιζε ζητήματα ανωριμότητας, δεν μπορούσε να διαχειριστεί βίαιες καταστάσεις και απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε χτυπήσει η ίδια το παιδί. Όπως κατέθεσε, η 27χρονη της είχε πει ότι το παιδί το χτυπούσε ο σύντροφός της, ενώ ανέφερε πως και ο βιολογικός πατέρας είχε ασκήσει βία στο παιδί στο παρελθόν.

Στη συνέχεια κατέθεσε η αδελφή της 27χρονης, η οποία περιέγραψε την κατηγορούμενη ως «κλειστό παιδί» και υποστήριξε ότι ζούσε για μεγάλο διάστημα σε περιβάλλον φόβου και ελέγχου. Σύμφωνα με την ίδια, η 27χρονη της είχε εκμυστηρευτεί ότι τόσο η ίδια όσο και το παιδί δέχονταν βία από τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου.

Η μάρτυρας απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο η αδελφή της να ασκούσε βία στο παιδί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν την έχω ικανή να χτυπούσε το παιδί». Παράλληλα, ανέφερε ότι «η 27χρονη ήταν ευκολόπιστη και δεν μπορούσε να διαχειριστεί πιεστικές καταστάσεις».

Στο εδώλιο κάθονται η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Η μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία και για βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο, ενώ ο βιολογικός πατέρας διώκεται για προγενέστερη κακοποίηση του παιδιού.

Συστηματική κακοποίηση

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2025 ο μικρός Άγγελος φέρεται να κακοποιούνταν συστηματικά μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι δεχόταν καθημερινά χτυπήματα που του προκάλεσαν σοβαρές κακώσεις, έντονο σωματικό πόνο και ψυχικό τραύμα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά του κατηγορητηρίου ότι στο παιδί φέρονται να χορηγούνταν ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα, ώστε να μην αντιδρά και να μην ακούγονται τα κλάματά του από τους γείτονες. Παράλληλα, ο 45χρονος κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε τον 3χρονο, στο πλαίσιο εξευτελιστικής μεταχείρισης και πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του, όπως περιγράφεται στη δικογραφία.

Ο 3χρονος είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025 σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με βαριά εγκεφαλική βλάβη και εκτεταμένα τραύματα στο σώμα του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Μετά τον θάνατό του, χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσω δωρεάς οργάνων, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε 37χρονο ασθενή.

Καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση αστυνομικού που είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όταν ο μικρός Άγγελος διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι οι γιατροί είχαν εξαρχής έντονες υποψίες κακοποίησης, ενώ περιέγραψε τη στάση της μητέρας ως «ψύχραιμη» και «χωρίς ταραχή».

Στο πλαίσιο της έρευνας στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα σε καναπέ, αλλά και δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία – σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα – χρησιμοποιούνταν για να χτυπούν το παιδί.

Η σημερινή συνέχεια της δίκης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το δικαστήριο εισέρχεται πλέον στην ουσία της υπόθεσης, με τις καταθέσεις μαρτύρων, ειδικών και επιστημόνων να θεωρούνται κομβικές για τη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην ελληνική κοινωνία.