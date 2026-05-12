Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής: Επίθεση με βαριοπούλες, δύο ελαφρά τραυματίες

Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες
Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, προκαλώντας επεισόδια και τραυματίζοντας τουλάχιστον 2 άτομα.
Οι εισβολείς φορούσαν κράνη, και κρατούσαν μαχαίρια και βαριοπούλες την ώρα που εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου επιτέθηκαν σε φοιτητές. Λίγο μετά τα επεισόδια, επτά άτομα με κράνη και γάντια έφυγαν προς το άλσος στο μπαρουτάδικο.
Από τα επεισόδια φοιτητής του ΠΑΔΑ τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ οι οποίες εντόπισαν οκτώ άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της Δημητσάνας 35 τα οποία έφεραν κράνη και γάντια.
Απέναντι από τα άτομα, σε καφετέρια βρίσκονταν δύο φοιτητές τραυματισμένοι ελαφρά που δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που εισήλθαν εντός του Πανεπιστημίου.
Τα 8 άτομα προσήχθησαν, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές με σταθμό ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.
Εργάτες γης σε Αχαΐα- Ηλεία: Δέκα θετικά τεστ μαντού σε σύνολο 13 εξεταζόμενων- Έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ
Η Πάτρα υποδέχεται αύριο το ρομπότ Σοφία- Πού θα το συναντήσετε
Χανταϊός: Τι είναι και πώς μεταδίδεται – «Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία»- Ο Χαράλαμπος Γώγος εξηγεί
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr