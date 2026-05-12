Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό με τον Καθηγητή - συγγραφέα Ανδρέα Λάζαρη

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» προσκαλούν το κοινό

στο Φιλολογικό Βραδινό της Δευτέρας 18ης Μαΐου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα όπου έχει προσκληθεί να μιλήσει ο Καθηγητής -Συγγραφέας Ανδρέας Λάζαρης θέμα: "Από τον Αισχύλο στο Βρεττάτο "Ο Προμηθέας Δεσμώτης".

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, νομικός και συγγραφέας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.